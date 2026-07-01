AGF de Itaú mueve la grúa y ficha a exBanchile como nuevo gerente general
La institución financiera informó que Andrés Manetti asumirá el cargo a partir del 20 de julio.
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La administradora general de fondos (AGF) de Itaú en Chile informó sobre un fichaje proveniente de otra de las gestoras del medio local. Durante la tarde del martes, anunció al reemplazante de su exgerente general, Brian Chase, quien dejó la firma a finales abril.
A través de un hecho esencial enviado este miércoles a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma informó que Andrés Manetti asumirá el cargo a partir del 20 de julio.
El nuevo gerente general llega desde Banchile Inversiones, institución donde se desempeñó por más de 11 años y en la que alcanzó el cargo de head de Transformation and Operations, liderando iniciativas de transformación y procesos operacionales.
Previo a la AGF, integró las filas de tanto el Banco de Chile como Citi desde 2006.
En el hecho esencial, Itaú AGF destacó la experiencia de Manetti, señalando que "cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, donde ha ocupado diversos cargos ejecutivos, liderando equipos multidisciplinarios y procesos de desarrollo de negocios en mercados regulados".
La salida de Chase había sido comunicada por la administradora mediante un hecho esencial enviado a la CMF el 21 de abril.
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