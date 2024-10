Caso Factop: hermanos Topelberg piden indemnización por daños de US$ 17 millones en nueva demanda contra LarrainVial y Amicorp

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una nueva arremetida judicial inició el empresario Rodrigo Topelberg en contra de LarrainVial. Esta vez, mediante una demanda por indemnización de perjuicios ante la eventual responsabilidad extracontractual ingresada el viernes 24 de octubre contra la gestora LarrainVial Asset Management y su fondo de inversión Facturas, además de Amicorp y dos vehículos privados de la última.

La acción civil, ingresada junto a su hermana Nicole Topelberg y tres sociedades familiares, acusa un daño de US$ 17,4 millones al patrimonio del clan Topelberg ocasionados por la supuesta “maquinaria ilícita” de LarrainVial y Amicorp “para enriquecerse a partir de la compra de facturas falsas, en coordinación con Factop y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, que resultó en la ruina de Factop y la pérdida de todas las inversiones de decenas de personas”, apuntó.

La bicicleta

Según el texto ingresado por el imputado por el Caso Factop, los hermanos Ariel y Daniel Sauer emitían facturas falsas, por servicios o venta de productos inexistentes, a través de sociedades bajo su control, las que por su parte, eran aceptados por entidades de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

“Los hermanos Sauer vendían estas facturas falsas -a través de Factop- a LarrainVial, quien las compraba a un valor descontado, es decir, un valor menor al importe total de la factura. Posteriormente, LarrainVial recibía el pago total de la factura, el 100%, ganando un margen por cada factura falsa que compraba a los hermanos Sauer y luego cobraba”, apuntó el texto.

Para pagarle a la gestora, aseguró la demanda, “fabricaban una nueva factura falsa, la vendían, y con el precio recibido pagaban la factura original”.

“En lenguaje sencillo, todos los mencionados pedaleaban a bordo de una elaborada ‘bicicleta’ financiera para saciar sus respectivos intereses”, afirmó.

A ojos de la familia Topelberg, LarrainVial Asset Management lideraría esta acción al ser la gestora que “administra y dirige el fondo de inversión LarrainVial Facturas, que, a su vez, invierte en las demandadas fondo de inversión Facturas Nacionales y en fondo de inversión Privado Facturas I, estas dos últimas administradas -solo en teoría- por los muy controversiales fondos de inversión Amicorp".

De acuerdo con la demanda, “estos dos últimos fondos fueron los compradores directos de las facturas falsas”. Todo esto, cuando LarrainVial tendría las herramientas y el conocimiento para detectar la veracidad de los instrumentos, argumentó el escrito.

En dos entrevistas con DF en julio y septiembre pasados, LarrainVial Asset Management explicó que se le encargó a Amicorp la estructuración y gestión de dos fondos privados que adquirieron facturas de Factop, pero descartó la existencia de instrumentos falsos y resaltó el cobro de más de la mitad de lo adeudado de la cartera de dicho factoring.

Consultados para esta nota, LarrainVial Asset Management declinó hacer comentarios por esta demanda y aseguró que aún no ha sido notificado.

LarrainVial Asset Management y el impacto del Caso Factop: “Para nosotros no existían facturas falsas, pero sí morosas”

Daños

Los daños a la familia Topelberg y sus sociedades, según la demanda, emanaban del propio funcionamiento de la presunta “bicicleta” de facturas falsas.

En el proceso de venta con descuento de las facturas y pago final completo de lo adeudado, “mes a mes se perdía dinero para mantener andando la ‘bicicleta’ de los señores Sauer; dinero que, a su vez, ganaban las instituciones financieras que compraban las facturas falsas”, sostuvo el escrito.

Para la familia Topelberg, esta pérdida era soportada por “los accionistas minoritarios de Factop, sus inversionistas, acreedores y garantes, pequeños y medianos inversionistas (muchos de ellos personas naturales) (...) y entre ellos se encuentran los demandantes”.

Los daños fueron cifrados en $ 10 mil millones para los hermanos Nicole y Rodrigo Topelberg por la pérdida de sus acciones del factoring; US$ 350 mil para Nicole Topelberg por la pérdida de un crédito contra Factop; y US$ 8,19 millones para tres sociedades de la familia Topelberg. Es decir, un total de US$ 17,4 millones.

Abogado de LarrainVial y Daniel Sauer

LarrainVial ya se había anotado una victoria en tribunales contra Topelberg, luego de que a finales de septiembre el 15° Juzgado Civil de Santiago resolvió continuar con la ejecución del imputado y socio de Factop, pese a las reclamaciones de su defensa.

Respecto a este fallo, la demanda sostuvo que “la liquidación concursal de que habla es una que ella misma ha coordinado subrepticiamente con el señor Daniel Sauer, como ha mostrado la investigación del caso Factop”.

Para ilustrar la acusación, el texto incluyó una serie de mensajes de WhatsApp entre el socio de Abogabir Miranda y abogado civilista contratado por LarrainVial para el caso, Diego Abogabir, y Daniel Sauer, intercambiados a principios de 2024, es decir, dos meses después de la filtración del audio.

El 3 de enero pasado Abogabir escribió a Sauer para solicitarle que el encargado de la reorganización judicial de Factop, Álvaro Parra, “desista de su objeción del crédito de LarrainVial”, gestión que usualmente se realiza ante un tribunal.

Poco después, Abogabir insistió: “Pero tenemos un acuerdo”. A lo que Sauer contestó: “Lo que tú me digas (...) Van a faltar 250 mm (millones de pesos) yo te paso un terreno en Talcahuano o lo que me digas (...) O lo de Munir más la RJ (reorganización judicial) deberíamos estar”.

Para los demandantes, “LarrainVial pretendía cobrarse por distintas fuentes: en la reorganización judicial de Factop, para lo cual recibió la ayuda de Daniel Sauer en orden a que no se cuestionara su crédito; de la liquidación concursal de Rodrigo Topelberg, cuyo avance festeja con el cabecilla de este fraude que ella financiaba; y recibía ofertas de pagos a ocultas en perjuicio de los demás acreedores, las que no rechazaba, al menos en la comunicación antes exhibida”.

LarrainVial y los hermanos Jalaff

En la misma línea, la demanda apuntó a una eventual relación cercana entre LarrainVial y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, resaltando las compras del vehículo “Facturas Nacionales” de facturas emitidas por ellos -originadas por Factop-, y la estructuración del fondo “Capital Estructurado I”, destinado a convertir deudas de Antonio Jalaff en una participación indirecta en Grupo Patio. Lo anterior, además de los vehículos inmobiliarios que poseen junto a Patio.

“Cuando los hermanos Jalaff necesitan dinero, LarrainVial les compra facturas falsas y cuando no pueden superar sus deudas, les arma fondos de inversión para salir del paso, sin importar el perjuicio que ello pueda irrogar a inversionistas”, apuntó el texto judicial.

Y añadió parte de la declaración de Antonio Jalaff ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en una investigación referida al fondo “Capital Estructurado I”.

“LVA tiene un conflicto de interés, porque tenía todas las puntas. Es socio de Patio, tiene los fondos de Patio y tiene el fondo conmigo (…) LVA AGF no hablaban mucho con los otros de LarrainVial. Yo le pedía ayuda a Felipe Porzio (socio y director de finanzas corporativas de LarrainVial) para que me ayudara, pero finalmente no pudo hacer mucho”, se lee en el extracto adjunto en la demanda.