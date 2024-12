Caso Factop: los relatos a Fiscalía de la más de una docena de imputados que serán formalizados en enero

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Emplazada en la esquina nororiente entre las avenidas Los Militares y Alonso de Córdova, la sede de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente se ha convertido en el epicentro de los casos más bullados del mercado financiero.

Fue precisamente en estas inmediaciones donde desfilaron para declarar la más de una docena de imputados que el Ministerio Público formalizará el próximo 13 de enero, en el marco del Caso Factop y sus aristas.

En sus testimonios, que comenzaron el 12 de septiembre y adelantados en su mayoría por DF en los últimos meses, los imputados relataron sus conexiones con Factop y los hechos investigados por la Fiscalía, indagatorias lideradas por el persecutor adjunto, Juan Pablo Araya.

La lista de imputados que serán formalizados es encabezada por los exaccionistas de Grupo Patio, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, quienes además fueron apuntados por el Ministerio Público como los principales beneficiados del esquema de facturas falsas al interior de Factop. También fue incluido el socio fundador de la compañía y exgerente de operaciones, Cristian Menichetti.

La Fiscalía también incluyó a ocho directivos del holding LarrainVial, en el marco de la trama del fondo de inversión “Capital Estructurado I”, que buscaba transformar deudas de Antonio Jalaff en una participación accionaria en Grupo Patio.

Por el lado de la gestora LarrainVial Activos, administradora del vehículo, serán formalizados los directores José Correa, Jaime Oliveira, Sebastián Cereceda, Andrea Larraín y Andrés Bulnes -estos últimos tres son socios de la matriz-, además del gerente general, Claudio Yáñez.

De la matriz de LarrainVial serán formalizados el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, y el director ejecutivo de LarrainVial SpA, Manuel Bulnes, ambos socios de la compañía.

También, serán reformalizados el socio de Factop, Daniel Sauer, y el exgerente general de STF Capital, Luis Flores.

Dentro de los delitos atribuidos por la Fiscalía a los imputados se encuentran lavado de activos, estafa, administración desleal y delitos tributarios, entre otros.

LarrainVial: el origen del fondo de deudas de Jalaff

El fondo “Capital Estructurado I” ha sido foco de controversias. Si bien buscaba transformar las deudas de Antonio Jalaff en una participación indirecta en Patio, sus planes se vieron frustrados tras la venta total de la participación de los Jalaff -y otros accionistas- en la compañía.

Ante la enajenación, el vehículo alcanzó un acuerdo con el empresario por el que recibiría, en total, unos $ 3.511 millones, equivalentes a la recuperación de un aproximado 25% de la inversión original.

Ante el devenir del fondo, un grupo de 23 aportantes ingresaron una querella contra LarrainVial acusando administración desleal, en septiembre pasado. Este es uno de los delitos por los que serán expuestos durante la formalización del próximo 13 de enero.

El caso también hizo actuar al regulador. En octubre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que inició un procedimiento sancionatorio y formuló diversos cargos en contra de LarrainVial Activos y su gerente general, Claudio Yáñez; Álvaro y Antonio Jalaff, Cristián Menichetti; la excorredora STF Capital y su exCEO, Luis Flores.

Manuel Bulnes: "Tenía lógica agrupar a todos los acreedores del factoring"

Paralelamente, ya como imputado en la causa, Manuel Bulnes entregó detalles de la gestación del fondo y el primer acercamiento.

En su declaración del pasado 24 de octubre, el socio de LarrainVial reveló que “en el mes de mayo de 2022 me contactó Álvaro Jalaff, no estoy seguro si además Cristián Menichetti, para evaluar la posibilidad de emitir deuda respecto de Antonio Jalaff”, que sería garantizada por su participación en Patio.

Si bien la idea fue desechada, en junio de aquel año “nos reunimos con Felipe Porzio con Álvaro Jalaff, Cristian Menichetti y Cristian Cahe (...) ellos contaron lo mismo que me habían contado a mí y le preguntaron a Felipe si LV podía tener participación en una estructura que agrupara a todos los acreedores de Antonio”, continuó su relato.

Tras esta reunión, sostuvo, “dejé de participar en este tema, salvo situaciones particulares, recayendo por parte nuestra en Felipe Porzio, Claudio Yáñez, Víctor Barros de Barros y Errázuriz la gestión en la estructuración del vehículo, del fondo propiamente tal”.

En tanto, aseguró desconocer la comisión percibida por LarrainVial por el fondo “Capital Estructurado I”, mientras que mencionó que este caso forma parte de su negocio de finanzas corporativas y una subárea de reestructuración financiera “en situaciones complejas”.

“Por ejemplo (trabajamos en) Blanco y Negro, el Chapter 11 de Latam o el financiamiento a Crystal Lagoon. Para LV tenía lógica buscar agrupar a los acreedores del factoring que podían optar a una solución distinta. Además, LV veía el valor de la garantía: el enorme valor patrimonial de Grupo Patio, con mucho potencial”, señaló.

Porzio: fondo cumplió protocolos

En su declaración del 16 de octubre, Porzio entregó una versión similar a la de Bulnes respecto de los primeros días del fondo, pero aclaró que, entre julio y diciembre de 2022 tuvo una “participación acotada” en la estructuración del fondo.

En tanto, apuntó que fueron los asesores de Inversiones San Antonio -compuesto por Menichetti, Álvaro Jalaff y Francisco Feres, entre otros- quienes propusieron que el mecanismo para canjear las acreencias por una participación indirecta de Grupo Patio fuese a través de un fondo público que administraría LarrainVial Activos, firma en “en la cual no tengo injerencia alguna”, explicó.

Además, expuso que dicho fondo cumplió con todos los protocolos internos de LarrainVial antes de su lanzamiento.

Yáñez y la serie B del fondo

El miércoles 13 de noviembre se acercó hasta la Fiscalía Oriente el gerente general de LarrainVial Activos, Claudio Yáñez, quién relató que los preparativos del fondo comenzaron a mediados de 2022, cuando fue contactado por Porzio, quien estaba realizando una asesoría de apoyo a los asesores de Antonio Jalaff.

“Para afrontar una serie de deudas importantes que tenía en el sistema financiero y de factoring, una de las soluciones que se había proyectado era constituir un fondo que le permitiera pagar esas obligaciones con su participación accionaría indirecta en Grupo Patio”, afirmó.

Precisó que se utilizó como valor de referencia el último aumento de capital hasta esa fecha, cuando en 2021 ingresó Franco Mellafe a la propiedad.

Luego, se creó el reglamento interno, en el que trabajaron Barros y Errázuriz, abogados internos de LarrainVial y el equipo de LVA. Una vez terminado, fue presentado por los asesores de San Antonio a los potenciales aportantes, es decir, los acreedores.

Poco después, relató que los asesores de San Antonio informaron a LVA que existía un interesado en invertir capital al fondo y no acreencias: STF Capital, entonces operativa, “que invertiría capital propio y de clientes de alto patrimonio a través de una administración de cartera”.

“Eso era positivo a la luz de que había ciertos acreedores que estaban reacios a participar a través de la serie A, que estaban muy molestos, de acuerdo a lo señalado por los asesores de San Antonio y que podían pedir la quiebra de San Antonio en cualquier momento”, reveló Yáñez.

Con el ingreso de STF “se genera la serie B para recibir esos aportes y comprar las acreencias de esos acreedores díscolos, que los asesores de San Antonio, ejemplificaron con Tanner como acreedor que no quería participar en la serie A”, recordó el ejecutivo.

Ante la creación de una nueva serie, previo a su aprobación, el directorio de LVA solicitó una serie de resguardos y medidas, apuntó Yáñez. Dentro de ellas, contar con un valorizador independiente para los créditos y que fuera un fondo solo para inversionistas calificados.

Entre el 14 y el 19 de noviembre, los directores de LarrainVial Activos, Oliveira, Larraín, Cereceda y Andrés Bulnes, subrayaron en sus declaraciones que el fondo se habría presentado como una atractiva oportunidad de negocios.

El vehículo, en tanto, fue aprobado por el directorio, el que recibió reportería de sus avances y reglamentos internos. Durante sus testimonios, indicaron que la gestora recibiría ingresos por US$ 80 mil al año como comisión por el vehículo.

Esto, mientras que el vehículo se enfocó a inversionistas calificados porque “no estaba asegurada la conversión” y esta “no tenía garantías”, sostuvo Bulnes.

Finalmente, descartaron que STF Capital actuara como agente colocador del fondo, sino que acudió un inversionista, pero con sus clientes detrás.

Daniel Sauer: "Quien ideo este fondo fue Manuel Bulnes"

En la más reciente de sus múltiples declaraciones a la Fiscalía, del 12 de diciembre, Daniel Sauer ahondó sobre el fondo y los roles de los personeros de LarrainVial.

Frente a un chat del 14 de febrero de 2023, en que utilizó la expresión “tengo a Bulnes en el cuello”, Sauer explicó que se refiere a Manuel Bulnes, “porque no habían llegado los contratos firmados y ellos habían pasado las cuotas, porque debían ser firmados por los clientes de STF y Luis Flores no había hecho llegar los contratos”.

En cuanto al rol que tomó el director ejecutivo de LarrainVial SpA, el socio de Factop sostuvo que “a mi gusto, quien ideo este fondo fue Manuel Bulnes, fue él quien dio la orden a (Felipe) Porzio para que estructurara la base del fondo Capital Estructurado I”.

“El que comercialmente aprueba esto es Manuel Bulnes, teniendo un rol clave en el fondo”, subrayó.

Con todo, aclaró que “en las etapas posteriores solo vi que cuando ocurría algún problema o control de daños aparecía, pero no estaba en la operativa del fondo”.

“Además, Antonio y Álvaro Jalaff eran amigos cercanos a Manuel Bulnes, ya que siempre los veía en Grupo Patio y además sé que viajaban juntos a México con Álvaro”, reveló.

También, Sauer se desmarcó de la promoción del fondo entre inversionistas. “De la serie B yo no vendí ninguna cuota, no conozco a ninguna persona que haya comprado cuotas, no estuve en la comercialización y mucho menos en la distribución de los dineros que aportaban los inversionistas”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que “el rol de Menichetti junto a Luis Flores es que fueron los grandes estructuradores del fondo Capital Estructurado I, donde Cristián Menichetti veía la parte de Grupo Patio Larraín Vial (sic) y Luis Flores STF”.

Los Jalaff, las facturas y el fondo

Dentro del Caso Factop, los hermanos Jalaff son investigados por su participación en los delitos indagados al interior del factoring de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg.

En su primera declaración ante la Fiscalía, el pasado 12 de septiembre, Antonio Jalaff reconoció que usó facturas falsas para respaldar los préstamos otorgados por Factop a su favor.

“Los servicios indicados en las facturas no eran reales, sin embargo, debo ser categórico en señalar que mi intención al haber emitido esas facturas, denominadas ideológicamente falsas, jamás fue con la intención de defraudar a terceras personas”, afirmó el imputado.

Sobre el fondo “Capital Estructurado I”, relató que la alternativa “surge de la cercanía que teníamos en Grupo Patio con la gente de LarrainVial, pues éramos socios en varios fondos de inversión”, señaló.

“Durante el proceso, conté con el apoyo de un equipo de Patio”, afirmó, integrado por, entre otros, ejecutivos como Menichetti y el CFO, Cristián Cahe, y su hermano, Álvaro Jalaff.

En lo legal fueron acompañados por el estudio de abogados MBC, “principalmente por Guillermo Bobenrieth, Carolina Menichetti y María José Calderón”, detalló.

Por parte de LarrainVial, el proceso fue liderado por el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, y el gerente general de la gestora, Claudio Yáñez, afirmó Antonio Jalaff.

Tras ser consultado por la Fiscalía sobre su relación con LarrainVial, reveló que a “Manuel Bulnes, su gerente, lo considero un amigo”.

Mientras que con Porzio “solo tengo una relación laboral”, aseguró.

En su posterior declaración del 10 de diciembre, afirmó que este vehículo poseía una condición que le permitiría poder recomprar la participación en el holding.

Por su parte, Álvaro Jalaff, el 25 de octubre, sostuvo por las facturas falsas que “no existe perjuicio al fisco, ni la intención de provocarlo. Muy a mi pesar, obedece a una negligencia de las personas encargadas del control de facturación”.

“A la fecha respecto de estas facturas no debo ningún peso”, aseguró.