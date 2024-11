“Invierte cerca de Ivanka Trump”: la nueva alternativa inmobiliaria para chilenos en Miami

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A pesar de la creciente migración de inversionistas chilenos desde Miami hacia otras ciudades de Estados Unidos, motivada por las altas tasas de interés y los elevados costos de mantención de propiedades, aún existe un segmento de chilenos de alto patrimonio interesados en oportunidades en el sur de Florida.

Estos clientes están dispuestos a destinar un capital considerable en proyectos que no solo prometen rentabilidades atractivas, sino que también, ofrezcen altos estándares de seguridad y lujo.

En este contexto, el nuevo proyecto Breeze House Luxury Townhouses, desarrollado por Sphere Properties -firma inmobiliaria con más de 150 años de trayectoria- captó la atención de inversionistas chilenos.

Situado en la exclusiva área de "Bay Harbor Islands" en Florida, el proyecto contempla la construcción de seis viviendas estilo townhomes de lujo, cada uno con 365.36 metros cuadrados, de los cuales 293.85 contarán con aire acondicionado, además de terrazas y balcones en la azotea con vistas a Biscayne Bay y al Océano Atlántico.

Parte de su atractivo radica en el interés de figuras influyentes, como por ejemplo, Ivanka Trump, hija del Presidente electo de EEUU, Donald Trump, quien posee una residencia en el sector y ha invertido en esta zona, conocida como “el búnker de los multimillonarios”, donde también han adquirido propiedades personalidades como Jeff Bezos, Gisele Bündchen y David Guetta.

La inversión inicial para Breeze House, incluye adquisición de terreno, construcción, costos y financiamiento, los que ascienden a US$ 14,7 millones, con una proyección de ingresos brutos de US$ 20,9 millones y un plazo de ejecución de 36 meses, a partir del segundo trimestre de 2025. Cada townhome tiene un valor aproximado de US$ 3,48 millones.

El ticket mínimo de inversión directa es de US$ 1 millón, y el equity requerido alcanza los US$ 7,4 millones. Se proyecta un retorno anual (IRR) en dólares de entre 15% y 19%, después de deducir fees y antes de impuestos.

WBuild

La plataforma chilena de inversión fragmentada WBuild participa del proyecto facilitando el acceso a inversionistas que no desean asumir el capital completo de una unidad. “Invierte cerca de Ivanka Trump”, es el llamado que hicieron recientemente al convocar a invertir en el proyecto.

A través de esta plataforma, el ticket mínimo de inversión es de US$ 30,000, lo que otorga participación en una entidad legal que invierte directamente en el proyecto.

El CEO de WBuild, Daniel Pardo, destacó el interés inicial por Breeze House, y afirmó: “Te diría que el 80% son chilenos, después le sigue México y Colombia”.