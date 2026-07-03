Fondos de pensiones que administran las AFP cierran un primer semestre con resultados mixtos

Un dispar primer semestre tuvieron los fondos de pensiones que administran las AFP durante el primer semestre de este año.

Luego de un mes de junio con ganancias, en el que todos los selectivos lograron rentabilidades positivas, la Asociación de AFP (AAFP) informó que en la primera mitad de este 2026 el fondo A, el más riesgoso, acumuló un alza real de 8,72%, mientras que el B avanzó un 6,55%. Por su parte, que el C registró un alza de 3,02%.

Eso sí, los más conservadores, el D y el E, anotaron bajas en su rentabilidad real, de 0,01% y 2,63%, respectivamente. Esto último, según explicó el gremio, se debió al aumento de las tasas de interés de los bonos corporativos locales y a una inflación cercana a 2,7% durante el semestre.

Junio positivo

En junio, el fondo A fue el que mayor rentabilidad positiva obtuvo, con una variación de 1,83% en el mes, seguido por el B, con 1,32%, y el C, con 0,95%.

La Asociación señaló que el resultado mensual de estos selectivos se fundamentó en el desempeño de los mercados externos y locales.

"En el exterior, aunque los principales índices accionarios registraron caídas durante junio, la depreciación del peso chileno frente al dólar favoreció la valorización en moneda local de estas inversiones. Este efecto fue más relevante en los fondos A y B, dada su mayor exposición internacional. A nivel local, la bolsa chilena también mostró un desempeño positivo, aunque más moderado", apuntó la AAFP.

Más atrás se ubicaron los fondos más conservadores: el D escaló 0,50% y el E registró una variación de 0,46%. Ello, explicado por leve baja de las tasas de los bonos del gobierno de Chile, que favoreció de manera parcial a la renta fija local, que compone en gran medida ambos selectivos.