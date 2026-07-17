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Adidas ya ganó la final del Mundial: asegura mayor exposición y supera a Nike en la bolsa

Su marca patrocina el uniforme de Argentina y de España, los dos finalistas de la Copa. Y con los grandes rostros de las selecciones, la firma garantiza visibilidad globaly alimenta las expectativas de mayores ventas, lo que ya se refleja en su desempeño bursátil.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 18:00 hrs.

Fútbol Mundial 2026 Adidas Nike Argentina ESPANA Álvaro Santander Benitez
<p>Fotos: Reuters</p>

Fotos: Reuters

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