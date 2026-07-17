Las entradas para la final del Mundial rozan el lujo: precios oscilan entre US$ 8 mil y US$ 45 mil
La definición del próximo campeón se convirtió en la más costosa de la historia de los mundiales. Los tickets promedian cerca de US$ 11 mil y la reventa supera los US$ 25 mil, en un torneo que además estrenará un espectáculo de medio tiempo similar al un Super Bowl.
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La expectación por la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, ha provocado una fuerte presión sobre el mercado de entradas. Los tickets alcanzan cifras récord para una Copa del Mundo, con precios que promedian cerca de US$ 11 mil y una reventa que supera los US $25 mil en algunas plataformas.
A dos días del encuentro, según el sitio oficial de la FIFA -donde ya no quedan tickets-, los precios oscilaban entre los US$ 8 mil y los US$ 45 mil. En otras páginas oficiales, a 48 horas del partido, no hay una gran variación.
En el sitio oficial quedan solamente los paquetes de "hospitality". Estas opciones cuestan entre US$ 15 mil y US$ 57 mil, lo que se traduce en cerca de 52 millones de pesos chilenos.
El valor responde al sistema de venta dinámica implantada por el organismo internacional para esta edición, un modelo en el que el importe de las entradas aumenta en función de la demanda.
Con esos valores, son las entradas más caras registradas en EEUU, superando incluso a los principales espectáculos de la NFL. El precio promedio de un boleto para un Super Bowl o para los encuentros más demandados de la NFL van entre US$ 6 mil y US$ 9 mil.
El valor agregado
El atractivo del partido no se limita a lo deportivo. Por primera vez en la historia de este tipo de encuentros, habrá un espectáculo de medio tiempo inspirado en el modelo del Super Bowl, una apuesta de FIFA por ampliar el componente de entretenimiento y el valor comercial de la jornada.
La organización deportiva anunció que el entretiempo se extenderá a 25 minutos para dar espacio a la presentación artística. El show contará con artistas de alcance global, entre ellos Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, entre otros.
Ello refuerza el carácter de evento premium que el organismo busca proyectar para esta final. La combinación de una final entre dos potencias futbolísticas, la alta demanda internacional y el estreno de un show de medio tiempo han transformado el partido en uno de los productos de entretenimiento más cotizados del año.
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