Argentina y España disputan mucho más que la Copa: el campeón del Mundial recibirá US$ 50 millones
Esta nueva edición no solo definirá al nuevo campeón, sino que también está ej juego el mayor premio económico en la historia de la competición.
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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tiene a sus finalistas. España enfrentará a Argentina este domingo a las 15:00 horas en New York en búsqueda de coronarse campeón del mundo. Pero la victoria no solo queda en lo futbolístico, ya que el ganador obtendrá US$ 50 millones a repartir entre toda la plantilla, algo histórico en la historia de este tipo de competición.
Con la expansión a 48 selecciones y 104 partidos, la FIFA elevó el fondo total de premios a un récord de US$ 871 millones, casi el doble de los US$ 440 millones repartidos en Qatar 2022. De ese monto, US$ 655 millones corresponden a premios por rendimiento deportivo.
Además del premio por la final, ambas federaciones ya tienen asegurados cerca de US$ 33 millones por su avance en el torneo. La entidad liderada por Gianni Infantino, también entregó pagos por clasificación y preparación a todas las selecciones participantes, elevando aún más el impacto económico del certamen.
El camino hasta la final
España llega por segunda vez en su historia a la etapa final del torneo, tras lo hecho en 2010, cuando obtuvo su primera estrella. En esta edición, ha sido uno de los equipos más dominantes del campeonato, eliminando a Portugal en octavos de final, a Bélgica en cuartos y a Francia -la subcampeona en 2022-, además de haber liderado su grupo.
En tanto, Argentina busca revalidar lo realizado en Qatar 2022. De la mano de Messi, dejó en el camino a Egipto en octavos de final, a Suiza en cuartos de final y, en una épica remontada, logró dar vuelta el resultado en 15 minutos y venció 2-1 a Inglaterra para avanzar a la final.
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