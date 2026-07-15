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Argentina y España disputan mucho más que la Copa: el campeón del Mundial recibirá US$ 50 millones

Esta nueva edición no solo definirá al nuevo campeón, sino que también está ej juego el mayor premio económico en la historia de la competición.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 17:17 hrs.

Mundial 2026 Fútbol Argentina ESPANA Estados Unidos Álvaro Santander Benitez
<p>Argentina y España disputan mucho más que la Copa: el campeón del Mundial recibirá US$ 50 millones</p>

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