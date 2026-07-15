Argentina y España disputan mucho más que la Copa: el campeón del Mundial recibirá US$ 50 millones

Esta nueva edición no solo definirá al nuevo campeón, sino que también está ej juego el mayor premio económico en la historia de la competición.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tiene a sus finalistas. España enfrentará a Argentina este domingo a las 15:00 horas en New York en búsqueda de coronarse campeón del mundo. Pero la victoria no solo queda en lo futbolístico, ya que el ganador obtendrá US$ 50 millones a repartir entre toda la plantilla, algo histórico en la historia de este tipo de competición.

Con la expansión a 48 selecciones y 104 partidos, la FIFA elevó el fondo total de premios a un récord de US$ 871 millones, casi el doble de los US$ 440 millones repartidos en Qatar 2022. De ese monto, US$ 655 millones corresponden a premios por rendimiento deportivo.

Además del premio por la final, ambas federaciones ya tienen asegurados cerca de US$ 33 millones por su avance en el torneo. La entidad liderada por Gianni Infantino, también entregó pagos por clasificación y preparación a todas las selecciones participantes, elevando aún más el impacto económico del certamen.

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El camino hasta la final

España llega por segunda vez en su historia a la etapa final del torneo, tras lo hecho en 2010, cuando obtuvo su primera estrella. En esta edición, ha sido uno de los equipos más dominantes del campeonato, eliminando a Portugal en octavos de final, a Bélgica en cuartos y a Francia -la subcampeona en 2022-, además de haber liderado su grupo.

En tanto, Argentina busca revalidar lo realizado en Qatar 2022. De la mano de Messi, dejó en el camino a Egipto en octavos de final, a Suiza en cuartos de final y, en una épica remontada, logró dar vuelta el resultado en 15 minutos y venció 2-1 a Inglaterra para avanzar a la final.