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El negocio supera al escándalo del Mundial: Infantino afianza su poder absoluto en la FIFA

Pese a las fuertes críticas por decisiones polémicas y presiones políticas, el torneo de 2026 proyecta ingresos históricos de US$ 9.000 millones, consolidando el poder de Gianni Infantino de cara a su segura reelección.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 16:30 hrs.

Mundial 2026 alza Estados Unidos Fútbol
<p>El negocio supera al escándalo del Mundial: Infantino afianza su poder absoluto en la FIFA</p>

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