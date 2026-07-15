Jude Bellingham da el salto a la élite tras su buen desempeño en la Copa del Mundo

Es probable que las actuaciones decisivas de la estrella británica se vean recompensadas con nuevos contratos de patrocinio de marcas.

Por Samuel Agini

Son pocas las cosas que unen a LVMH y McDonald's. Pero tanto el grupo de artículos de lujo como el gigante de la comida rápida han recurrido al mismo hombre para promocionar sus marcas: Jude Bellingham.

El centrocampista inglés ha sido uno de los jugadores más destacados del Mundial. Si el jugador clave del equipo logra repetir su hazaña decisiva en la semifinal del miércoles contra Argentina en Atlanta -con la atención de las grandes empresas estadounidenses como testigos-, la marca Bellingham se encaminará a convertirse en una de las más valiosas del deporte más importante del mundo.

Bellingham, de 23 años, forma parte de una generación de jóvenes superestrellas, junto con Erling Haaland y Lamine Yamal, que están tomando el relevo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un deporte donde los aficionados más jóvenes siguen cada vez más a jugadores individuales en lugar de a equipos.

El sitio web especializado en negocios deportivos Sportico estima que Bellingham es el noveno jugador mejor pagado del Mundial, con un salario de 26,5 millones de dólares procedente del Real Madrid, complementado con 15 millones de dólares de ingresos por patrocinios fuera del terreno de juego.

El número 10 de Inglaterra ya ha conseguido contratos publicitarios con marcas de consumo que van desde Adidas hasta la línea de ropa Skims de Kim Kardashian.

Según Roger Bennett, fundador de la red de medios de comunicación de fútbol americano Men In Blazers, con sede en Estados Unidos, es probable que otros sigan su ejemplo, ya que la mentalidad ganadora de Bellingham y su habilidad para marcar goles decisivos han llamado la atención del mundo empresarial estadounidense.

“Su mentalidad es muy inusual para un inglés; de hecho, tiene una mentalidad estadounidense. Se ve a sí mismo como un ganador y está dispuesto a hablar de sí mismo de esa manera, con una seguridad en sí mismo que a muchos ingleses les resulta difícil de comprender, pero que a los estadounidenses les encanta”, añadió Bennett.

Bellingham es oriundo de la región de West Midlands y comenzó su carrera en el Birmingham City, pero ha disputado más partidos profesionales fuera de su país que dentro de él. Se unió al Borussia Dortmund alemán a los 17 años, antes de fichar por el Real Madrid en 2023 por 127 millones de euros, según Transfermarkt.

El consultor de marketing deportivo Tim Crow afirmó que la decisión de Bellingham de desarrollar su carrera en diferentes países había ampliado su marca, comparando al centrocampista ofensivo con David Beckham, quien se convirtió en uno de los aclamados galácticos del Real Madrid cuando se unió al club en 2003.

Beckham sigue siendo un gran atractivo para las marcas incluso 13 años después de su retiro como jugador. En 2022, Authentic Brands cerró un acuerdo de 269 millones de dólares para ser copropietaria y supervisar la marca del excapitán de la selección inglesa.

Bellingham forma parte de una nueva generación de galácticos en el Real Madrid, junto al delantero estrella francés Kylian Mbappé y el extremo brasileño Vinícius Júnior, quienes ayudaron a impulsar los ingresos comerciales del club hasta la cifra récord de 594 millones de euros (unos US$ 600 millones) en la temporada 2024-25, un aumento del 23%.

"Los aficionados y las marcas se sienten cada vez más atraídos por los jugadores, y no solo por los equipos en los que juegan", afirmó un directivo del fútbol español. "Se busca a alguien cuya personalidad destaque por encima de los demás. Su celebración, su actitud, su comportamiento dentro y fuera del campo… tiene ese algo intangible que llamamos autenticidad".

Adidas fichó a Bellingham cuando aún era adolescente y jugaba en el Birmingham City.

“Jude posee esa cualidad inspiradora que todas las buenas marcas buscan en un embajador; cualquiera que lo haya conocido les dirá que su comportamiento es increíblemente educado, humilde y profesional”, dijo Sam Handy, gerente general de la división de fútbol de Adidas.

“Dicho esto, tiene una ventaja, un aura, que le hace sentirse cómodo bajo presión, y para él está claro que cada vez que pisa el terreno de juego es una oportunidad para mostrarle al mundo lo que puede hacer y expresarse”, añadió.

La silueta de la celebración de gol característica de Bellingham -cabeza erguida, brazos extendidos- ha aparecido en gorras y chándales de Adidas, así como en botellas de Lucozade. También ha sido la imagen de la portada del videojuego de fútbol superventas EA Sports FC y ha posado como modelo para Louis Vuitton.



Sin embargo, algunos expertos creen que la larga historia de Inglaterra de fracasos honrosos en torneos internacionales significa que Bellingham tendrá que inspirar a Inglaterra para lograr su primer gran triunfo desde 1966 y así diferenciar realmente su marca.

"Necesitamos la foto de él y (Harry) Kane levantando el trofeo y exorcizando 60 años de fracasos", dijo Bennett. "De lo contrario, será simplemente un hombre que vino, emocionó y se integró en la historia de este torneo, rodeado de estrellas más brillantes".