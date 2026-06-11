Las apuestas en el mercado de predicciones sobre el ganador del Mundial alcanzan US$ 2.000 millones y podrían marcar un récord

El Mundial ha sido promocionado por los ejecutivos de las apuestas como la "mayor oportunidad de apuestas" de la historia. (Foto: Reuters)

Las apuestas sobre qué país se alzará con la victoria podrían convertirse en el mercado de predicciones más grande de la historia de Polymarket.

Los mercados de predicción han recibido apuestas por valor de casi US$ 2.000 millones sobre qué país ganará el Mundial, lo que los encamina a batir potencialmente el récord del mercado más grande de la historia, a más de cinco semanas de la final.

En vísperas del torneo, que arranca en México este jueves, el volumen de apuestas realizadas al ganador solo en Polymarket ha superado los US$ 1.800 millones. Un mercado similar en Kalshi, más enfocado en Estados Unidos, ha acumulado aproximadamente US$ 120 millones.

La Copa del Mundo ampliada a 48 equipos, que incluye 40 partidos más que en ediciones anteriores, ha sido promocionada por los ejecutivos de las apuestas como la "mayor oportunidad de apuestas" de la historia.

Los mercados de predicción, que se han convertido rápidamente en una fuerza importante en la industria, compiten por sacar provecho ofreciendo apuestas novedosas e invirtiendo fuertemente en publicidad.

Macquarie estima que las apuestas relacionadas con el Mundial en todas las plataformas de apuestas podrían superar los US$ 50.000 millones este año, lo que supone un aumento del 43% con respecto a las apuestas realizadas en el Mundial de 2022 en Qatar.

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Polymarket ha firmado acuerdos de colaboración con grupos de medios deportivos en línea, como OneFootball, que integrará sus cuotas en las retransmisiones de los partidos de la Copa Mundial.

El operador del mercado de predicciones está bajo escrutinio por ofrecer mercados relacionados con conflictos globales y por supuestamente facilitar nuevas formas de manipulación del mercado.

En abril, un apostador fue sospechoso de manipular los termómetros del aeropuerto de París-Charles de Gaulle para influir en una apuesta en Polymarket a su favor. La fiscalía estadounidense también está investigando varios casos de presunto uso de información privilegiada a través de la plataforma.

Kalshi, el mayor mercado de predicciones regulado de EEUU, lanzó su campaña para el Mundial la semana pasada con un anuncio protagonizado por el entrenador José Mourinho. La compañía también ofrece sorteos, incluyendo entradas para la final del Mundial en Nueva York, y anunció que planea transmitir las cuotas en tiempo real en vallas publicitarias por todo Estados Unidos.

Predicciones poco habituales

La actividad inicial sugiere que los apostadores en los mercados de predicciones no están realizando apuestas convencionales por los equipos que creen que están destinados a la gloria. En Polymarket, el país que ha atraído el mayor volumen de apuestas no es España, Francia ni siquiera Inglaterra, sino Uzbekistán.

Las probabilidades de una victoria uzbeka se cotizan en torno al 0,01%, pero el volumen de operaciones sobre las posibilidades de victoria del país ha superado los US$ 58 millones, en parte porque Polymarket recompensa a los usuarios que proporcionan liquidez. La mayoría de los operadores ya han cerrado sus posiciones, lo que sugiere que su actividad estuvo motivada por las recompensas de Polymarket más que por el optimismo hacia Uzbekistán.

Los operadores de mercados de predicción, regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EEUU (CFTC), han utilizado en las últimas semanas su proceso de autocertificación para definir diversas apuestas nuevas relacionadas con el fútbol, ​​como si un equipo o un jugador individual marcará un número determinado de goles en un plazo específico.

El aumento del interés en los mercados de predicción no ha beneficiado, al menos hasta ahora, a ADI Predict Street, la plataforma prácticamente desconocida seleccionada como socio oficial de la FIFA para los mercados de predicción de la Copa Mundial en abril. El volumen total de operaciones en todos los mercados del Mundial de la plataforma con sede en Abu Dabi fue inferior a US$ 100.000 el miércoles.