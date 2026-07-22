El petróleo Brent salta a US$ 95, su mayor nivel en seis semanas, y presiona a los mercados

Algo de cautela domina el ánimo de los mercados al inicio de la jornada. En Wall Street, los inversionistas evitan grandes apuestas a la espera de los resultados de grandes tecnológicas como Alphabet, Tesla e IBM, que reportarán tras el cierre de la sesión. A las expectativas de posibles decepciones en los resultados se suma el riesgo de un escenario inflacionario, por el deterioro de la situación entre EEUU e Irán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Irán de “no tomarse en serio las negociaciones” lo que había una salida diplomática al conflicto imposible al momento. EEUU cumple con 11 días de ataques contra el régimen iraní. Irán afirma que se pueden “intercambiar mensajes”, pero que las negociaciones “no son viables” en este momento.

El petróleo salta más de 4% a su mayor nivel en seis semanas. El barril de crudo Brent transa en torno a los U$95 y el WTI se acerca a los US$ 88. La presión inflacionaria se refleja en los bonos del Tesoro. La tasa de los bonos a 2 años sube a 4,266% y la tasa a 10 años llega a 4,63%. ¿Será un nivel que haga retroceder a la Casa Blanca?

El mercado parece creer que veremos un episodio de “TACO” en cualquier momento. El petróleo comienza a recortar su avance. Las acciones europeas revierten su apertura en rojo para defender un alza, impulsada además por positivos resultados de empresas como Santander e Iberdrola en España, que lidera los avances (+1,25%).

En Asia la sesión fue mixta, con caídas en el Nikkei (-0,18%) y un avance del Kospi (+0,95%). Los futuros estadounidenses recortan en algo sus caídas, pero siguen alineados con una apertura en rojo. El dólar frena los avances de ayer. Los metales operan mixtos, con el oro y la plata marcando avances de más de 1%, pero el cobre operando con caídas moderadas tanto en Londres como en el Comex.

Uno de los titulares de esta mañana llega desde Japón. El emisor nipón advirtió que podría elevar las tasas de interés de forma más acelerada. La declaración se entendió como una intervención para dar soporte a la moneda, después de que el yen cayera a más de 163 por dólar, marcando un nuevo mínimo frente al dólar en 40 años. Sin embargo, la declaración del BOJ dio un apoyo solo temporal a la moneda.

Por ahora, salvo caídas en las acciones de algunas farmacéuticas, el mercado no reacciona de manera generalizada a la nueva arremetida arancelaria de la Casa Blanca. A la amenaza de un arancel de 100% a los medicamentos genéricos, a menos que las empresas los produzcan en EEUU, se suma la entrada en vigor del arancel de 25% a productos brasileños. Hacia el fin de la semana se espera la entrada en vigor de los aranceles impuestos a países acusados de no hacer lo suficiente para frenar la importación de productos elaborados con trabajo forzado, con tasas del 10% al 12,5%.

La atención del mercado está por ahora en los resultados de empresas. La vara es muy alta para firmas especialmente en el segmento tecnológico. Alphabet enfrenta una de las mayores exigencias del mercado respecto a demostrar que sus multimillonarias inversiones en IA están generando resultados esperados.

En el caso de Tesla, el foco estará en la conferencia de Elon Musk con los inversionistas, y posibles señales de una fusión o combinación con SpaceX.

En la portada de Diario Financiero: Gremios celebran aprobación de proyecto de reconstrucción, pero alertan sobre norma que prohíbe interés sobre interés. Economistas ponen al temporal en listado de riesgos que enfrenta el ya deteriorado mercado laboral.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: