El petróleo cae con fuerza y da impulso a los mercados

Puede que haya sido el petróleo a US$100 por barril, la bencina por sobre los US$4 por galón o una preocupación por la merma en sus municiones. Al mercado no le importan las razones, lo que importa es que los ataques entre EEUU e Irán han cesado desde hace tres días.

El petróleo cae más de 7%, los bonos se recuperan y las acciones inician la jornada al alza. En Asia, las tecnológicas lideran la sesión y las acciones avanzan en torno a 1%. El Stoxx600 europeo sube en una mañana con positivos reportes de resultados de empresas. Entre los futuros estadounidenses es el Nasdaq el que lidera los avances hacia la apertura. El oro, la plata y el cobre también anotan nuevas alzas.

El aparente cese al fuego, que Irán dice seguirá a medida que EEUU no retome los ataques, daría una oportunidad para el reinicio de las negociaciones. Hay creciente preocupación ante la cercanía del período de tregua establecido en el memorándum de entendimiento, que vence el 16 de agosto.

El dólar retrocede, pero hay señales de cautela, en medio de las expectativas en torno a la reunión de la Fed el miércoles, y de otros bancos centrales (BOJ, y Banco de Inglaterra).

Junto con los bancos centrales, cuatro de las siete magníficas serán protagonistas: Amazon, Meta, Microsoft y Apple reportarán resultados. Pueden leer más detalles en el Primer Click Semanal en Señal DF.

Los reportes de las cuatro “hiperescaladoras” pondrán a prueba la confianza de los inversionistas en el trading por la Inteligencia Artificial. Por ahora, domina el optimismo, con otros grandes titulares desde el sector.

Las acciones de la china CXMT saltan 466% en su debut en bolsa. CXMT es el cuarto productor global de chips de memoria, y tras el alza alcanzó brevemente los US$547.000 millones superando a Tencent como la empresa china más grande por valor de mercado. La IPO es la más grande para el mercado chino desde 2010, y la demanda por los papeles superó en 200 veces la oferta.

Nvidia ocupa titulares con sus inversiones para asegurarse una futura demanda para sus chips y servidores. En Corea del Sur, el proveedor de servicios en la nube Naver subió 10% tras reportar que Nvidia adquirirá por US$1.000 millones en sus acciones para financiar nuevos centros de datos. En EEUU, WSJ reporta que Nvidia ofrecería una garantía por hasta US$250.000 millones a OpenAI para su inversión en un megacentro de datos desarrollado por SoftBank. Se trataría de “una de las operaciones financieras más ambiciosas hasta la fecha en el auge de la IA en EEUU”.

En Diario Financiero: Biministro Louis de Grange estima en US$ 500 millones el costo de la reconstrucción en Coquimbo y Huasco.

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