Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

El petróleo cae con fuerza y da impulso a los mercados

Histórica IPO en China suma al rally de la IA.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo chips IA China Nvidia
<p>El petróleo cae con fuerza y da impulso a los mercados</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Tormenta mortal en Chile interrumpe las operaciones de las minas de cobre y genera preocupación por el suministro de IA
2
Empresas

Estuardo Ortiz, fundador y CEO de JetSmart: “Tengo claro que este año vamos a crecer menos de lo que hemos pensado. ¿Me preocupa? Para nada”
3
DF MAS

Pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria: el nuevo orden de PFalimentos
4
DF MAS

El matrimonio Nacional Libertario detrás del proyecto “Escucha su corazón”
5
Economía y Política

Judicialización laboral se dispara: causas en tribunales se triplican en cinco años y tensionan al sistema
6
Empresas

Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas
7
Mercados

Alianza BICE-Kaufmann aprieta el acelerador en financiamiento automotriz y llega al podio del sector
8
Empresas

TDLC autoriza indagar los millonarios bonos de exejecutivos de Dreams, pero blinda sus finanzas personales
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete