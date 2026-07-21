Las bolsas repuntan a pesar de más tensiones en el Golfo Pérsico

La guerra comercial regresa a la agenda de los mercados. La Casa Blanca amenaza con un arancel adicional de 50% a algunos productos canadienses, y China estudia restricciones a las exportaciones de IA y semiconductores hacia EEUU.

Pero el mercado prefiere ignorar por ahora las amenazas (inflacionarias) de aranceles y bloqueos comerciales. En su lugar, el optimismo en torno a los resultados de empresas, compras de oportunidad en el sector de semiconductores y la idea de un alto al fuego entre EEUU e Irán dan impulso a un repunte en las acciones.

Las acciones asiáticas avanzaron 2,37%. El Nikkei, el Kospi y el CSI300 chino subieron más de 3% en la sesión. En Europa las alzas son más moderadas, pero se han ampliado de a poco desde la apertura. Entre los futuros estadounidenses es el Nasdaq el que lidera las alzas, pero el S&P500, el Dow Jonesy el Russell 2000 también apuntan a una apertura en verde. El dólar opera con una leve baja. Los metales tienen una positiva sesión, el oro sube 1,39% y la plata repunta más de 4%. El cobre retoma las alzas y sube casi 3% en el Comex a US$6,53 por libra.

Pero otro bloqueo amenaza el repunte de los mercados. Los rebeldes hutíes, aliados de Irán en Yemen, anuncian un bloqueo naval contra Arabia Saudita cerrando el estrecho Bab el-Mandeb Strait. De darse, el cierre reduciría en otro 7% el suministro global de petróleo.

La amenaza de los hutíes se da en medio de intentos de los mediadores por lograr un alto al fuego por 10 días, como un primer paso para retomar las negociaciones. La noticia de los esfuerzos mediadores hizo que el petróleo frenara su avance y marcara una caída durante la apertura europea. Pero el precio del crudo cambia nuevamente de dirección y retoma las alzas, aunque de forma moderada por ahora. El barril de crudo Brent sube 0,33% a US$89,52 y el WTI avanza 0,40% a US$82,81.

Analistas de Goldman Sachs advierten que el barril de petróleo podría superar los US$120 el próximo trimestre, si no se retoma pronto el tráfico por el estrecho de Ormuz. Además, el precio del crudo podría marcar un promedio de US$100 el próximo año, si el estrecho sigue sin normalizarse a lo largo de 2027.

A eso hay que sumar una reducción del tránsito a través del Canal de Panamá. El agente naviero Norton Lilly publica en su sitio web un comunicado afirmando que la Autoridad del Canal de Panamá suspenderá desde el sábado la subasta diaria de cupos de tránsito inmediato o de corto plazo (entre 2 y 7 días antes del cruce) para los buques de segmentos Regular y Super (no afecta a los más grandes Neopanamax, por ahora). La medida obedece a los niveles de agua actuales y el posible impacto de El Niño.

La presión física al comercio internacional se suma con nuevas amenazas de restricciones y aranceles. La Casa Blanca anuncia un arancel de 50% a ciertos productos canadiense, como vinos y cemento. Productos altamente sensibles en la medición de la inflación, como combustibles, energía y pescado, quedan exentos. Sin embargo, la señal de Washington es altamente simbólica pues varios de los productos que se amenaza con el nuevo arancel están hoy protegidos por el tratado de libre comercio entre EEUU, Canadá y México y que está en plena revisión.

Financial Times reporta que el China está consultando con sus empresas vías para imponer controles a la exportación de modelos de IA y semiconductores hacia EEUU. Sería una respuesta directa al posible bloqueo que estaría estudiando la Casa Blanca para restringir el acceso de las firmas estadounidenses a los modelos de IA chinos más baratos que los ofrecidos por firmas como OpenAI y Anthropic.

Pero con grandes tecnológicas a punto de reportar resultados, la atención del mercado prefiere concentrarse en las positivas expectativas para el sector. Tesla y Alphabet, que reportan mañana, suben en torno a un 1% antes de la apertura. En Asia, las acciones de Samsumg Electronics subieron más de 6%, tras reportar que abrirá una unidad de negocios enfocada en los robots o “IA física”.

Por su parte, las acciones de TSMC subieron casi 4%. La fundidora de semiconductores estaría preparando un alza de 10% a sus precios el próximo año.

Otro titular esta mañana llega desde el corazón de la City. La Bolsa de Londres anuncia que planea lanzar una plataforma de trading permanente a partir de 2027. Las pruebas de LSE24, plataforma para negocias las 24 horas, comenzarían a fines de este año. En una etapa inicial, LSE24 ofrecerá productos cotizados (ETPs) como ETFs.

En la portada de Diario Financiero: Daños del temporal escalan a US$400 millones, pero lluvias abastecen embalses por hasta cuatro años. Proyecto misceláneo llegará a comisión mixta: PDG anuncia voto en contra a cambios aprobados en el Senado. Más de 120 mil trabajadores del país dejaron de tener un empleo de calidad en el último año.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: