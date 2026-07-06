Junta de Acreedores de Edyce aplaza hasta el 20 de julio la votación del Acuerdo de Reorganización Judicial de la empresa metalúrgica del Biobío
La reunión estaba fijada para este lunes, pero, de acuerdo a lo comunicado por la compañía, la prórroga apunta a “asegurar que todos los antecedentes del caso sean analizados en forma completa”.
Noticias destacadas
Hasta el 20 de julio fue aplaza la Junta de Acreedores de la metalúrgica Edyce, instancia que este lunes debía votar la continuidad operacional de la compañía o su liquidación inmediata. Las razones para la suspensión serían atribuibles a que aún continúan las negociaciones con algunos de acreedores y “asegurar que todos los antecedentes del caso sean analizados en forma completa”, según declararon desde la empresa por medio de un comunicado.
En el mismo documento, explicitaron que “la postergación de juntas de acreedores es una resolución habitual dentro de los procedimientos de reorganización y no altera ningún aspecto del trámite legal. La empresa acoge esta decisión con plena disposición y reitera su compromiso con el proceso”.
De acuerdo a lo informado DF Regiones, esta instancia sólo tiene facultades para aprobar o rechazar la propuesta de pago que la empresa hizo a través del Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) a sus acreedores, que le permitiría saldar los $ 33 mil millones que adeuda, principalmente a los bancos Santander Chile, Scotiabank, además de Hyundai Corporation y la Tesorería General de la República, con las que mantiene alrededor de 60% de sus compromisos financieros.
Según lo explicado por el veedor Patricio Jamarne, la votación requiere para su aprobación “66% del pasivo y el 66% de las cabezas concurrentes”. En caso de rechazarse “se procede a la liquidación inmediata”.
Cumplimiento del ARJ
Tanto trabajadores, como gremios y autoridades del Biobío han levantado la voz para apoyar a la metalúrgica, cuya planta está ubicada en Talcahuano, argumentando no sólo el impacto en el empleo, que ante un eventual cierre, dejaría automáticamente sin trabajo a 350 funcionarios activos, sino también en la industria nacional. Edyce es una de las pocas empresas del rubro en el país con capacidad para responder a los requerimientos de grandes obras viales, construcciones y apoyo a industrias como la minería.
Respecto a la capacidad de pago, el veedor Jamarne fue claro en explicar que la definición de la Junta de Acreedores se regirá por información de carácter técnico y la capacidad que la compañía demuestre para cumplir con el calendario de pagos propuesto. “Yo digo que va a poder pagar en la medida que cumpla su proyecto y que tenga el financiamiento para cumplirlo”.
En esa línea, Edyce ha declarado que para dar cumplimiento a este objetivo “ha desarrollado un profundo trabajo para normalizar y programar sus acreencias y mantener su operación desde la conformidad de la ARJ ocurrida en octubre del año pasado” y ha reiterado que “está preparada para retomar mayores niveles de actividad a medida que se reactive la demanda y se adjudique nuevas carteras de proyectos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Banmerchant revela inversiones por más de US$ 100 millones para abrir 15 comerciales vecinales en regiones
La firma opera un strip center en Marbella e inició las obras de otro en El Quisco. Además, ya cuenta con terrenos en Papudo y Talca, y se encuentra en negociaciones para concretar la adquisición de otros tres paños en el corto plazo.
Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete