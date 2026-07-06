Junta de Acreedores de Edyce aplaza hasta el 20 de julio la votación del Acuerdo de Reorganización Judicial de la empresa metalúrgica del Biobío

La reunión estaba fijada para este lunes, pero, de acuerdo a lo comunicado por la compañía, la prórroga apunta a “asegurar que todos los antecedentes del caso sean analizados en forma completa”.

Hasta el 20 de julio fue aplaza la Junta de Acreedores de la metalúrgica Edyce, instancia que este lunes debía votar la continuidad operacional de la compañía o su liquidación inmediata. Las razones para la suspensión serían atribuibles a que aún continúan las negociaciones con algunos de acreedores y “asegurar que todos los antecedentes del caso sean analizados en forma completa”, según declararon desde la empresa por medio de un comunicado.

En el mismo documento, explicitaron que “la postergación de juntas de acreedores es una resolución habitual dentro de los procedimientos de reorganización y no altera ningún aspecto del trámite legal. La empresa acoge esta decisión con plena disposición y reitera su compromiso con el proceso”.

De acuerdo a lo informado DF Regiones, esta instancia sólo tiene facultades para aprobar o rechazar la propuesta de pago que la empresa hizo a través del Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) a sus acreedores, que le permitiría saldar los $ 33 mil millones que adeuda, principalmente a los bancos Santander Chile, Scotiabank, además de Hyundai Corporation y la Tesorería General de la República, con las que mantiene alrededor de 60% de sus compromisos financieros.

Según lo explicado por el veedor Patricio Jamarne, la votación requiere para su aprobación “66% del pasivo y el 66% de las cabezas concurrentes”. En caso de rechazarse “se procede a la liquidación inmediata”.

Cumplimiento del ARJ

Tanto trabajadores, como gremios y autoridades del Biobío han levantado la voz para apoyar a la metalúrgica, cuya planta está ubicada en Talcahuano, argumentando no sólo el impacto en el empleo, que ante un eventual cierre, dejaría automáticamente sin trabajo a 350 funcionarios activos, sino también en la industria nacional. Edyce es una de las pocas empresas del rubro en el país con capacidad para responder a los requerimientos de grandes obras viales, construcciones y apoyo a industrias como la minería.

Respecto a la capacidad de pago, el veedor Jamarne fue claro en explicar que la definición de la Junta de Acreedores se regirá por información de carácter técnico y la capacidad que la compañía demuestre para cumplir con el calendario de pagos propuesto. “Yo digo que va a poder pagar en la medida que cumpla su proyecto y que tenga el financiamiento para cumplirlo”.

En esa línea, Edyce ha declarado que para dar cumplimiento a este objetivo “ha desarrollado un profundo trabajo para normalizar y programar sus acreencias y mantener su operación desde la conformidad de la ARJ ocurrida en octubre del año pasado” y ha reiterado que “está preparada para retomar mayores niveles de actividad a medida que se reactive la demanda y se adjudique nuevas carteras de proyectos”.