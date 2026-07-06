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Junta de Acreedores de Edyce aplaza hasta el 20 de julio la votación del Acuerdo de Reorganización Judicial de la empresa metalúrgica del Biobío

La reunión estaba fijada para este lunes, pero, de acuerdo a lo comunicado por la compañía, la prórroga apunta a “asegurar que todos los antecedentes del caso sean analizados en forma completa”.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 11:50 hrs.

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<p>Junta de Acreedores de Edyce aplaza hasta el 20 de julio la votación del Acuerdo de Reorganización Judicial de la empresa metalúrgica del Biobío</p>

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