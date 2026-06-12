CChC Concepción pide al Gobierno extender el subsidio a la tasa hipotecaria y expandir del Subsidio para Sectores Medios DS1

Una nueva versión de la feria inmobiliaria Finco abre sus puertas con un stock de 7 mil viviendas, enfocadas principalmente en la clase media. El gremio instó al Gobierno a inyectar estímulos focalizados para este este segmento con el fin de reactivar el mercado inmobiliario de Biobío.

A sólo días de que se abran las postulaciones al Subsidio para Sectores Medios (DS1) el próximo 16 de junio, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción solicitó al Ejecutivo evaluar la ampliación de mecanismos de fomento estatal para reactivar el mercado inmobiliario en Biobío.

El gremio advirtió que las herramientas legislativas en trámite, como la exención del IVA a la venta de viviendas nuevas, tendrán un impacto acotado en la zona, por lo que apelan a la focalización de los subsidios directos a las familias de clase media, segmento que será el protagonista de la oferta de viviendas de la XXIII Feria Inmobiliaria de Concepción (Finco), que se realizará entre el 19 y 21 de junio.

Jorge Coloma, presidente de la CChC Concepción, se refirió a la necesidad de ajustar las herramientas de financiamiento fiscal ante las autoridades ministeriales que asistirán al certamen. “Si bien, la exención del IVA va en la línea correcta, su impacto es muy acotado en la región. En cambio, la ampliación del subsidio DS1 a viviendas de hasta UF 4 mil nos permitirá mejorar el acceso al financiamiento a las personas de clase media y aumentar nuestra oferta para quienes califiquen”.

El dirigente añadió que “por sobre todo, esperamos que se pueda extender el subsidio a la tasa hipotecaria, una política pública que ha demostrado resultados concretos y directos a los beneficiarios”.

Clase media

Según datos de la organización de Finco, dos de cada tres viviendas en exhibición corresponderán al segmento medio, cuyos valores fluctúan entre las UF 2 mil y UF 4 mil, rango que representa 76% de la oferta global disponible. De hecho, el tramo más masivo es el que no supera las UF 3 mil, con casi 3.500 unidades habitacionales; es decir, 50% de la disponibilidad que entregará la feria.

A esto se suma que 13% del stock total (906 viviendas) ya cuenta con el beneficio de Integración Social y Territorial (DS19), reforzando la tesis gremial de que el dinamismo del mercado local depende críticamente de los incentivos del Estado.

Frente a la complejidad que enfrentan los compradores para acceder a créditos y comprender los diferentes beneficios públicos vigentes, la organización del evento reforzará la asesoría técnica. El presidente de la Comisión Finco, Andrés Sanhueza, detalló que en esta versión estarán presentes 50 empresas y entidades financieras para agilizar las operaciones de compra, pues la feria permite la adquisición de viviendas durante su realización.

“Hoy día hay muchas dudas, por eso hemos capacitado a nuestros ejecutivos de venta, para que ellos puedan entregarles a las familias las herramientas para poder resolverlas. Además, habrá un stand con funcionarios del Minvu para que respondan todas las dudas relacionadas a subsidios y beneficios estatales”.

Oferta inmobiliaria

La feria exhibirá una cartera de 122 proyectos habitacionales que representan una inversión estimada de US$ 690 millones y la generación de unos 20 mil empleos directos y más de 10 indirectos mensualmente.

La oferta para este año bordea las 7 mil soluciones habitacionales, con una alta concentración urbana, donde la comuna de Concepción lidera con 51% de la oferta disponible (3.520 viviendas), seguido de San Pedro de la Paz con 29% (1.984 unidades). Juntos representan 80% de todo el stock expuesto.

En este detalle, precisaron además que 80% de las unidades habitacionales disponibles son departamentos y 20% corresponde a casas.