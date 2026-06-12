CChC Concepción pide al Gobierno extender el subsidio a la tasa hipotecaria y expandir del Subsidio para Sectores Medios DS1
Una nueva versión de la feria inmobiliaria Finco abre sus puertas con un stock de 7 mil viviendas, enfocadas principalmente en la clase media. El gremio instó al Gobierno a inyectar estímulos focalizados para este este segmento con el fin de reactivar el mercado inmobiliario de Biobío.
Noticias destacadas
A sólo días de que se abran las postulaciones al Subsidio para Sectores Medios (DS1) el próximo 16 de junio, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción solicitó al Ejecutivo evaluar la ampliación de mecanismos de fomento estatal para reactivar el mercado inmobiliario en Biobío.
El gremio advirtió que las herramientas legislativas en trámite, como la exención del IVA a la venta de viviendas nuevas, tendrán un impacto acotado en la zona, por lo que apelan a la focalización de los subsidios directos a las familias de clase media, segmento que será el protagonista de la oferta de viviendas de la XXIII Feria Inmobiliaria de Concepción (Finco), que se realizará entre el 19 y 21 de junio.
Jorge Coloma, presidente de la CChC Concepción, se refirió a la necesidad de ajustar las herramientas de financiamiento fiscal ante las autoridades ministeriales que asistirán al certamen. “Si bien, la exención del IVA va en la línea correcta, su impacto es muy acotado en la región. En cambio, la ampliación del subsidio DS1 a viviendas de hasta UF 4 mil nos permitirá mejorar el acceso al financiamiento a las personas de clase media y aumentar nuestra oferta para quienes califiquen”.
El dirigente añadió que “por sobre todo, esperamos que se pueda extender el subsidio a la tasa hipotecaria, una política pública que ha demostrado resultados concretos y directos a los beneficiarios”.
Clase media
Según datos de la organización de Finco, dos de cada tres viviendas en exhibición corresponderán al segmento medio, cuyos valores fluctúan entre las UF 2 mil y UF 4 mil, rango que representa 76% de la oferta global disponible. De hecho, el tramo más masivo es el que no supera las UF 3 mil, con casi 3.500 unidades habitacionales; es decir, 50% de la disponibilidad que entregará la feria.
A esto se suma que 13% del stock total (906 viviendas) ya cuenta con el beneficio de Integración Social y Territorial (DS19), reforzando la tesis gremial de que el dinamismo del mercado local depende críticamente de los incentivos del Estado.
Frente a la complejidad que enfrentan los compradores para acceder a créditos y comprender los diferentes beneficios públicos vigentes, la organización del evento reforzará la asesoría técnica. El presidente de la Comisión Finco, Andrés Sanhueza, detalló que en esta versión estarán presentes 50 empresas y entidades financieras para agilizar las operaciones de compra, pues la feria permite la adquisición de viviendas durante su realización.
“Hoy día hay muchas dudas, por eso hemos capacitado a nuestros ejecutivos de venta, para que ellos puedan entregarles a las familias las herramientas para poder resolverlas. Además, habrá un stand con funcionarios del Minvu para que respondan todas las dudas relacionadas a subsidios y beneficios estatales”.
Oferta inmobiliaria
La feria exhibirá una cartera de 122 proyectos habitacionales que representan una inversión estimada de US$ 690 millones y la generación de unos 20 mil empleos directos y más de 10 indirectos mensualmente.
La oferta para este año bordea las 7 mil soluciones habitacionales, con una alta concentración urbana, donde la comuna de Concepción lidera con 51% de la oferta disponible (3.520 viviendas), seguido de San Pedro de la Paz con 29% (1.984 unidades). Juntos representan 80% de todo el stock expuesto.
En este detalle, precisaron además que 80% de las unidades habitacionales disponibles son departamentos y 20% corresponde a casas.
El sector de la construcción en Biobío confía en que el fortalecimiento de los subsidios a las tasas y al tramo DS1 logre absorber también 30% del stock que se presentará sin inicio de obras, apuntando a reactivar la economía de la zona.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Biministro Mas apunta a Grau por irregularidades en Censo 2024: “Se tiene que investigar si hay responsabilidades políticas”
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
FNE advierte que normas del Minvu frenan competencia y elevan los costos: recomienda cambios profundos
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete