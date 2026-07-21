Investigan vertimiento irregular de líquidos en aguas del Lago Llanquihue: municipio apunta a proyecto inmobiliario
La Municipalidad de Frutillar, junto a la seremi de Salud y analistas de la Universidad de Chile, tomaron muestras del agua, que hasta ahora, no han arrojado presencia de agentes contaminantes.
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La Municipalidad de Frutillar, junto con autoridades sanitarias y académicas, inició una investigación por el presunto vertimiento irregular de líquidos en el lago Llanquihue. De comprobarse el hecho, podría derivar en acciones regulatorias en materia sanitaria y medioambiental.
A través de denuncias ciudadanas, el municipio fue alertado sobre las maniobras realizadas el fin de semana por un camión aljibe en un estero que desemboca en el lago, ubicado en el sector Punta Larga, colindante con proyectos inmobiliarios y de desarrollo turístico.
Equipos de la seremi de Salud de Los Lagos y del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, tomaron muestras de agua del sector para extraer muestras y realizar las mediciones biológicas y químicas que permitan determinar la presencia de agentes contaminantes como bacterias, coliformes u otras alteraciones en las aguas del Llanquihue.
El alcalde de Frutillar, Javier Arismendi detalló a través de las redes sociales del municipio que el foco de la indagatoria recae sobre las instalaciones de un proyecto privado, señalando que en el lugar hay un complejo turístico de departamentos que no está conectado a la red de Suralis, sino que tienen una planta de tratamientos independiente, la que está siendo señalada como eventual responsable de este vertimiento.
Junto con apuntar a esclarecer las responsabilidades, valoró el rápido despliegue técnico e institucional. En esa línea, Arismendi destacó “la relevancia del trabajo conjunto entre el municipio, la autoridad sanitaria y la academia para esclarecer los hechos y resguardar la salud de la comunidad”.
Según cita el portal Biobío Chile, desde la seremi de Salud precisaron que la empresa propietaria del complejo reconoció ser la autora de la descarga, aunque argumentaron que se trataba exclusivamente de aguas lluvias acumuladas durante los últimos días. Si bien las inspecciones preliminares de la autoridad sanitaria no detectaron malos olores ni evidencia visible de aguas residuales en el estero, el monitoreo se mantendrá a la espera de los informes técnicos exigidos a la compañía.
Al respecto, el alcalde reiteró la necesidad de que la inmobiliaria instale una segunda infraestructura de tratamiento, considerando que el terreno en cuestión cuenta con condición urbana desde 2008 y se emplaza a escasos 800 metros de las redes operadas por la concesionaria Suralis.
A la espera de los resultados concluyentes que arrojará la Universidad de Chile en las próximas horas, la administración municipal confirmó que presentará una denuncia formal ante el Ministerio de Salud y los antecedentes serán enviados a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para definir las eventuales sanciones derivadas del suceso.
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