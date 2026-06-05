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El bitcoin ahonda su caída a mínimos del año

La senda bajista del bitcoin se agrava. Solo en la última semana la mayor de las criptomonedas supera el 15% de desplome. La magnitud de este correctivo da como resultado nuevos mínimos del año en su cotización.

Por: Expansión

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 10:37 hrs.

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<p>El bitcoin ahonda su caída a mínimos del año</p>

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