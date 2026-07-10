El bitcoin, en vilo por Strategy

La empresa que atesora más del 4% de todos los bitcoins ha pasado de ser un apoyo constante en el mercado cripto a convertirse en un freno, incluso en una amenaza desde que, efímeramente, cruzó una línea roja destacada por los analistas.

Durante años, la única duda de los inversionistas cripto sobre Strategy era la fecha y la cuantía elegida por la compañía para realizar nuevas compras de bitcoin. Todos sus movimientos seguían una estrategia clara: comprar y acumular, sin margen para las ventas. La mayor empresa de tesorería cripto del mundo se erigía así en un apoyo continuo para el bitcoin.

Hace poco más de un mes, a comienzos de junio, Strategy pilló con el pie cambiado a los inversionistas, al sorprender con el anuncio de una venta de bitcoins. La desinversión fue muy reducida, apenas 32 bitcoins. Pero no evitaba un claro efecto psicológico en el mercado al tratarse de su primera venta desde 2022.

Las alertas se han acentuado en las últimas fechas. Strategy comunicó la tercera venta de bitcoins de su historia, entre el 29 de junio y el 5 de julio. El importe, esta vez, es mucho más significativo, superior a los US$ 200 millones.

Los analistas llaman además la atención sobre el hecho de que esta desinversión, iniciada a finales de junio, coincidiera con otro momento aún más inédito. Strategy bajó de una barrera que se había mostrado infranqueable hasta entonces, al situarse, efímeramente, por debajo de 1 en el multiplicador del valor de mercado sobre el valor neto de los activos (mNAV).

El mNAV es una métrica financiera que, en el ámbito cripto, compara el valor total de una empresa con el valor real de sus reservas de criptomonedas, y que determina si los inversores están pagando una prima o un descuento por cada dólar en bitcoin que posee la compañía.

A finales de junio el mNAV de Strategy se situó en 0,99, bajando por primera vez en la historia de 1. Este hito ha pasado más desapercibido en medio de las caídas registradas en la cotización del bitcoin. Pero los analistas coinciden a la hora de destacar su relevancia, y su posible impacto sobre la cotización del bitcoin.

Pérdida de confianza

"El multiplicador del valor de mercado sobre el valor neto de los activos (mNAV) constituye el indicador definitivo de la confianza institucional en la arquitectura financiera de Strategy Inc", explican los expertos de CryptoAdvisores. La firma amplía el foco, y subraya que "históricamente, la compañía ha operado con una prima sustancial, reflejando una valoración del mercado que excede el valor intrínseco de sus tenencias de bitcoin. Sin embargo, el cierre por debajo de 1.0 representa un cambio de paradigma crítico y una anomalía histórica: por primera vez en la historia de la firma, el mercado descuenta el valor de su tesorería, señalando una pérdida de fe en la estructura corporativa como multiplicador de valor".

La ruptura efímera de esta barrera supone un toque de atención. Los analistas de CryptoAdvisors trasladan que "la transición de un régimen de prima a uno de descuento invalida la tesis de Strategy como el principal proxy corporativo de bitcoin", puesto que "al cotizar con descuento, la estructura de la empresa actúa como un lastre operativo, imponiendo limitaciones técnicas infranqueables para la expansión de la tesorería y el servicio de obligaciones financieras mediante el mercado de capitales".

Los datos de Strategy ponen en guardia al mercado. CryptoAdvisors admite que "la situación operativa al cierre de junio de 2026 subraya un estado de estrés agudo". La compañía publicó unas pérdidas de US$ 8.320 millones en valoración de activos digitales en el segundo trimestre del año.

A fecha 30 de junio, Strategy desveló que tenía 846.000 bitcoins, valorados en US$ 49.670 millones, un 4,01% del total, con un precio medio de adquisición de US$ 75.578, cerca de un 20% por encima de los US$ 63.000 con los que cotiza hoy la mayor de las criptomonedas.

La comparativa en términos de cotización también resulta reveladora. En los doce últimos meses el precio del bitcoin ha registrado caídas del 43%. En el mismo periodo las acciones de Strategy sufren pérdidas que están cerca de duplicar las caídas del bitcoin, al sumar un 77% de desplome en Wall Street.

Amenaza de nuevas ventas

Al día de hoy, el mNAV o multiplicador del valor de mercado sobre el valor neto de los activos vuelve a superar, por poco, la barrera de 1, al situarse concretamente en 1,03. Pero los analistas no bajan la guardia ante la amenaza de nuevas ventas 'forzosas' de bitcoins por parte de Strategy.

Las reservas de efectivo en dólares alcanzan los US$ 1.400 millones, frente a los US$ 1.711 millones comprometidos en dividendos. Las reservas, por tanto, cubren solo 9,8 meses de dividendo. Con estas cifras, desde CryptoAdvisors advierten que "Strategy Inc. ha entrado en una fase de vulnerabilidad estructural sin precedentes", teniendo en cuenta que "el agotamiento de las reservas de dólares frente a las obligaciones de dividendos, sumado a la imposibilidad de emitir capital sin destruir el NAV por acción, coloca a la empresa en una cuenta atrás financiera de menos de diez meses".

Una de las vías más rápidas de aliviar estas presiones financieras sería realizar nuevas ventas de bitcoins, una opción, hasta ahora, descartada por el grupo cotizado, pero descontada ya por los analistas.

El responsable de análisis de la gestora cripto Grayscale, Zach Pandl, ha desvelado sus estimaciones. Calcula que Strategy podría tener que vender al menos US$ 3.000 millones en bitcoins para cubrir sus obligaciones de los dos próximos años. Los analistas de CryptoAdvisors también apuntan a nuevas desinversiones, al concluir que Strategy puede valorar "la liquidación parcial de sus reservas de bitcoin bajo condiciones de mercado desfavorables".

Estas posibles ventas de Strategy añadirían más presión bajista a la cotización del bitcoin, debilitada en las últimas semanas por el goteo de salidas en los ETF, la firmeza del dólar y el temor a posibles subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Las desinversiones de Strategy emergen de manera adicional como posible freno, un papel opuesto al ejercido en los últimos años en el mercado cripto.