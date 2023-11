Catalina Larraín (33): Empujando el cambio en el modelo de medios de pago

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Amante del deporte

Catalina Larraín egresó de Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile con mención en Economía a los 24 años. Inmediatamente después entró a trabajar al Banco Santander y lleva nueve años en la institución, donde ha pasado por distintas áreas. “Partí en la Corredora de Seguros, luego estuve en Medios de Pago y después me cambié al área Innovación y Alianzas del banco”.

Hace un año y medio retornó al área de pagos. “He hecho muchas cosas en el banco, me han dado infinitas oportunidades, entonces ha sido muy entretenida mi carrera laboral”, destaca.

Catalina no estaba segura de qué estudiar, porque le gustaba todo. Por esta razón entró a College en la Universidad Católica como primera carrera y después se cambió a ingeniería comercial en la Universidad de Chile. Siempre ha sido una mujer muy activa y amante del deporte. “Cuando chica fui súper movida y en el colegio me iba muy bien en muchas materias”, dice y recuerda que “lo pasaba muy bien en general, con hartos amigos y en familia. Siento que ese es como mi core”.



Trayectoria ligada a la estrategia

“Hoy la economía la tengo un poco de lado, es verdad. Mi trayectoria me ha ligado más a la parte estratégica del banco, lo cual se me da bien y me gusta. Al final uno puede tener gustos en distintas direcciones”, dice. Actualmente Catalina es la directora de Productos Medios de Pago de Santander, que según define, son las tarjetas de crédito, débito o lo que se ocupa para pagar. “Veo toda la estrategia, es decir, qué productos tenemos, a quién le vendemos, cómo le vendemos, cuáles son los incentivos que les tenemos que dar a las redes y a los canales que nos apoyan para la venta de los productos”, sostiene. Además, se encarga de la rentabilización del stock, donde busca que los clientes estén satisfechos con sus tarjetas y prevenir su fuga. “Creo que el pensamiento analítico y la capacidad de tener como una vista general de lo que está pasando es lo que te ayuda a hacer bien este tipo de pega. Tienes que estar en contacto con todas las otras áreas del banco, para hacer calzar la estrategia de éste con lo que nosotros creemos que pueda ayudar a nuestros clientes”, afirma.

Cambio climático e incertidumbre

Catalina sostiene que el cambio climático debería preocupar a todos y asegura que las personas en Chile todavía no toman tanta conciencia de qué se puede hacer para frenar este efecto. “Yo vengo de una familia de muchos agrónomos y para ellos el cambio climático es un gran tema, entonces lo tengo muy presente”, argumenta.

En ese sentido, cree que se pueden hacer muchas cosas, desde lo personal hasta el mundo corporativo. “Santander también está involucrado en iniciativas sostenibles, hay toda una pauta de sostenibilidad que se está armando y de forma bien estructurada”, agrega la ingeniera comercial.

Por el lado de su trabajo, dice que, el mundo de los medios de pago se ha visto enfrentado a duras regulaciones.

“Nos han bajado los ingresos por las tasas de intercambio, cambió todo el modelo de pagos de tres a cuatro partes, o sea, está todo súper movido y, hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la industria o con todos los players, porque se están sumando nuevos actores todo el tiempo”, explica Larraín. Sin embargo, planteó que a pesar de la incertidumbre, “es entretenido porque es muy dinámico y vamos viendo qué es lo que podemos hacer”.



Empujón a la eficiencia