Luis Alfredo González (31): El ingeniero en búsqueda de la modernización bancaria

Fan de la robótica

Luis Alfredo González es costarricense de nacimiento, lleva dos años en Chile y estudió Ingeniería en Producción Industrial como primera carrera e Ingeniería en Desarrollo de Software como segunda. Diferente a lo común, empezó a tomar cursos universitarios a los 15 años de forma paralela a su etapa escolar.

En ese entonces, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tenía un convenio con las organizaciones del mismo nombre de Monterrey y Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), por lo que pudo empezar a adelantar materias. “Mis profesores en el colegio me decían ‘te aburres porque esto es teoría, cuando llegues a laboratorios te vas a entretener’, recuerda. Con solo 18 años, empezó su carrera laboral.

Dentro de las áreas que más le apasiona está la robótica. “Es algo que realmente es bien de ciencia ficción, pero cuando lo miras en ejecución, realmente te deslumbra. Puedes ver los avances tecnológicos en la rama de automatización que puede llegar a cambiar vidas”, ejemplifica.

Tecnología en ScotiabankActualmente tiene 31 años y es VP de Tecnología y Modernización de Scotiabank. “Es una combinación un tanto atípica, pero el ADN que hemos tratado de implementar es que los procesos transforman tecnología y la tecnología transforma procesos”, afirma. De manera concreta, su equipo ve los nuevos requerimientos por parte de las áreas de negocios y clientes, con la idea de optimizar y modernizar.

En este sentido, el banco ganó el premio Best Digital Bank 2023 (International Business Magazine) y Best Bank for Digital Solutions in Chile (Euromoney). “Vamos a empezar a utilizar mucho el tema de realidad virtual o aumentada para que efectivamente podamos sacar la banca de este estado básico a llevarlo a un day to day”, menciona. Sumado a esto, cree que hay varios hallazgos y avances de robótica que van a potenciar el desarrollo del escenario con la banca. “Nos puede ayudar muchísimo a sustituir tareas muy repetitivas que nos alejen de esa rutina y nos lleven un poco más de dinamismo con las personas”, define.

Seguridad y cambio climático, sus preocupaciones

Particularmente en Chile considera que la seguridad social es un tema que no se puede dejar de lado. A diferencia de otros países, destaca que la transformación nacional ha sido en un corto período. “Hablo con diferentes personas que comparan a Chile de hace cinco o 10 años y son dos Chile diferentes”, enfatiza. Con una visión positiva y sin dudas, cree que es parte de lo que el país va a superar.

“Chile tiene un poder grande para darle la vuelta”, señala.

Se suma a esto su latente preocupación por el cambio climático. “Realmente el cambio de comportamiento humano es parte de lo que tenemos que hacer”, menciona. En este sentido, busca aportar su “granito de arena”, como define, por lo que se encuentra trabajando y apoyando a entidades en Estados Unidos como la Universidad de California (Berkeley), el MIT y el Instituto Tecnológico de California (Caltech, por su sigla en inglés). Al ser egresado del MIT, dice que fácilmente lo contactan para poder opinar y evaluar proyectos. “Desde inventos que se quieren hacer en las universidades, como generar geodomos para resolver el tema del cambio climático en la agricultura”, ejemplifica.





