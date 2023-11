Marco Correa (33): “La economía sigue su ciclo tradicional, estoy mucho más optimista que el año pasado”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

¿Quién es?

Marco Correa tiene 33 años y se desempeña como economista jefe de BICE hace más de tres. Desde la universidad supo que quería ahondar en temas macroeconómicos, lo que lo llevo a ser ayudante de diferentes ramos del área. Producto de esto conoció a profesionales con gran expertise que lo encaminaron a crear una buena base técnica y desempeñarse como analista económico, analista de Coyuntura Financiera, y actualmente como economista jefe. Se considera una persona muy curiosa y con ganas de hacer cosas nuevas todo el tiempo. Esto lo llevó a tomar cursos de canto y fotografía, para desarrollar otras habilidades El curso de canto cree que le ayudó mucho a desarrollar sus destrezas+ comunicativas.

Economista y vocero La principal tarea que tiene Marco como economista jefe es liderar el análisis de las variables macroeconómicas y financieras de Chile y el mundo. Tiene que observar qué está pasando con el crecimiento, inflación, tasas de interés que fija el Banco Central, y las tasas de interés en el mercado, y aterrizar esta información para hacer recomendaciones de inversión a sus clientes.

“Nos reunimos con los equipos del banco para analizar esto y posteriormente comunicar a todos nuestros clientes, desde personas naturales a clientes con alto patrimonio o institucionales”.

La CMF le solicita al banco realizar ejercicios de estrés, y con su equipo realizan el análisis económico para todo BICE. Además, cumple el rol de ser el vocero principal de la compañía ante los medios de comunicación, y tiene reuniones con reguladores e instituciones públicas, como el Banco Central, la Dirección de Presupuestos y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mindfulness, transición e incertidumbre

“Intento no preocuparme por cosas que no puedo controlar”, responde el economista cuando se le consulta qué le preocupa hoy. Su agitada agenda laboral lo ha obligado a buscar alternativas para controlar el estrés. Esto lo hace a través de lecturas mindfulness, meditación o simplemente despejar su mente de los temas económicos que ve en el día a día.

Sin embargo, señala que sí le hace ruido a nivel mundial el “nuevo ciclo de tasas de interés muy altas, que no sabemos donde van a terminar, y si la inflación va a converger en los niveles que veíamos anteriormente”.

Una preocupación local, en Chile, es que cree que todavía el país se encuentra en una etapa de mucha transición e incertidumbre, sobre todo por aquellos temas que siguen abiertos, como el proceso constituyente.

“Estos son los temas que generan más dudas, la foto es bien cambiante, han variado las preferencias de las personas, por lo que tampoco sabemos bien cómo va a terminar el panorama, en lo personal creo que vamos a volver a algo más de centro”.



Optimista con la situación en Chile