Álvaro Clarke: “La propuesta sobre todo tiene legitimidad democrática, que es uno de los criterios para definir una posición”

El economista, exsubsecretario de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y exsuperintendente de Valores y Seguros durante la administración de Ricardo Lagos, Álvaro Clarke (exDC), ha estado atento a los vaivenes del proceso constitucional y, además, ya tiene decidido su voto de cara al plebiscito del 17 de diciembre.

Será "a favor", porque, desde su punto de vista, una de las principales razones para cerrar adecuadamente el proceso constitucional, y se cierra mejor con el “a favor” que con el “en contra”, es la necesaria reactivación de la economía; y agregó que uno de los criterios para definir su posición fue que el texto propuesto cumple con la legitimidad democrática, de la que carece la actual, según sus detractores.

“Hay muchas cosas que no me gustan, pero tengo confianza de que las mayorías se van a ir imponiendo y van a corregir las cosas que pueden haber sido un gustito ideológico de la mayoría republicana”.

- ¿Qué le parece como se ha llevado adelante el segundo proceso constitucional?

- Ha sido mucho más ordenado, con restricciones que fueron impuestas de antemano, como son los 12 bordes constitucionales; que creo que eso ayudó a mitigar ciertos riesgos que están presentes cuando la discusión es demasiado abierta. En ese sentido, eso se cumplió perfectamente bien; además, se contó con el apoyo de la Comisión Experta, que a mi juicio fue esencial, ya que permitió ordenar la discusión, dentro de un ambiente donde se procesan con conocimiento y profundidad cada una de las disposiciones que se quieren incluir en el texto constitucional o que puedan formar parte del texto en el futuro. Esos dos elementos, la Comisión Experta y los bordes constitucionales, ayudaron a conformar un proyecto constitucional que uno puede situar dentro del mundo democrático y liberal que conocemos.

- ¿Usted ya tiene tomada la decisión de cómo va a votar?

- Sumando los pro y los contra, obviamente que no tenía expectativas de estar de acuerdo con todas las cosas que contiene la Constitución, más aún cuando conocíamos la mano, la mayoría del Consejo Constitucional, que estaba en el Partido Republicano. Sin embargo, dado que esta discusión se desarrolló dentro de un contexto acotado, resultó un texto que uno puede insertar dentro del mundo democrático liberal.

- ¿Qué elementos en específico hacen que haya tomado esta opción?

- Básicamente, hacia dónde apunta la elección final. El “a favor” o el “en contra” tiene que ver con qué texto nos quedamos; y cuando digo ‘nos quedamos’ quiere decir que eso no descarta en el futuro también, tal como ha ocurrido en el pasado reciente, que se vaya perfeccionando hasta ir reflejando de manera más adecuada las distintas mayorías relativas que se van dando, a través del tiempo. Este es un proceso dinámico, pero que tiene que partir con una base: o la Constitución actual, que ha sido múltiples veces reformada, pero cuestionada en su legitimidad de origen; o el nuevo texto, que ha sido aprobado por un Consejo Constitucional, que además ha contado con el apoyo de una Comisión Experta y ha tenido que actuar dentro de determinados bordes, y que sobre todo tiene legitimidad democrática, que es uno de los criterios para definir una posición.

- ¿Y el otro criterio que contribuyó a que tomara la definición de votar “a favor”?

- Guarda relación con que este es un texto mucho más moderno, que incorpora derechos sociales y establece el Estado social y democrático de derecho; establece de manera razonable los principios de responsabilidad fiscal que son necesarios; y un tercer tema que creo que es fundamental es el sistema político, que es una parte importante de la construcción de un país. Y, en este sentido, creo que en los últimos años, en la medida que se fue cambiando el sistema político que nos regía, el binominal, se creó un nivel de orden en el Poder Legislativo y eso hace que sea difícil llegar a acuerdos; lo que se manifiesta, particularmente, cuando hay que tomar medidas que son de costo político y estos movimientos o partidos políticos deciden tomar sus propias posiciones y no acudir a estos acuerdos que son difíciles de tomar, para mejorar su posición relativa.

“No esperé que el presidente Lagos apoyara el proyecto”

- Uno de los argumentos que da para votar “a favor” es la razón de por la que otros votarán en contra.

- Circunscribiendo esto a la decisión que hay que tomar el 17 de diciembre, lo importante es cuál es el punto de referencia. ¿Es la Constitución actual o es el proyecto constitucional que se nos propone? Y el Estado social y democrático de derecho, obviamente, queda mejor en el nuevo texto. Lo que pasa es que si empiezo a comparar lo que dice el texto con ideales que yo tengo, puedo encontrar 10 mil razones para que este texto no me guste. Pero si la pregunta de fondo es qué texto es mejor para constituir una base que contribuya al desarrollo del futuro. En la comparación de un proyecto nuevo con la Constitución vigente, no me cabe duda que el proyecto nuevo va a ser mucho mejor.

- Si se impusiera el “a favor” en el plebiscito, ¿cree que se generaría una cierta estabilidad para la reactivación económica, se retome la senda de crecimiento y aumente la inversión?

- Creo que esa es una de las principales razones para cerrar adecuadamente el proceso constitucional, y se cierra mejor con el “a favor” que con el “en contra”, porque el rechazo siempre va a dejar puntos suspensivos respecto de qué va a ocurrir en el futuro. ¿Se va a abrir otro proceso? Porque hay un sector que ha manifestado que no está de acuerdo con la Constitución que nos rige y ahora está llamando votar “en contra”, porque tampoco queda satisfecho con esta nueva constitución que propone el consejo. Entonces, el proceso se cierra mucho mejor con el “a favor” que con el “en contra”. También hay muchas cosas que no me gustan, pero tengo confianza de que las mayorías se van a ir imponiendo y van a corregir las cosas que pueden haber sido un gustito ideológico de la mayoría republicana, en el debate del consejo.

- ¿Qué le parece que el expresidente Ricardo Lagos haya expresado su decisión de votar “en contra”?

- Es lo esperado. Él pertenece al mundo PS-PPD y ellos también han llamado a votar en contra. En ningún momento esperé que el presidente Lagos fuera a apoyar este proyecto constitucional, si los partidos a los cuales pertenece ya habían indicado que iban a votar en contra.