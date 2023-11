Boric y propuesta constitucional: "Por supuesto tengo preocupaciones, pero no me voy a dedicar a hacer campaña"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde Washington, Estados Unidos, donde se encuentra en una visita oficial, el Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó el próximo plebiscito constitucional del 17 de diciembre, señalando que “mi definición es colaborar a que el proceso termine de manera impecable”.

La autoridad agregó que “he manifestado mis opiniones respecto al resultado del proceso, pero como jefe de Estado lo que me corresponde hoy día, y tal como nos exigió permanentemente el sistema político chileno, es garantizar que todos los ciudadanos chilenos puedan expresarse de la mejor manera en el plebiscito del 17 de diciembre”

Precisó que “por supuesto tengo preocupaciones, pero no me voy a dedicar a hacer campaña” y enfatizó que “no voy a ser el antagonista que algunos esperan, porque a mí lo que me preocupa es el encuentro de los chilenos, me preocupa la unidad de los chilenos y no generar más división y en esa línea yo por lo menos voy a estar trabajando".

Sus declaraciones se dieron en el contexto de su segundo día de gira en la capital estadounidense, en la cual se discutió “una agenda política y económica provechosa”, según dijo el mandatario.

Durante la cita el mandatario, acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, y de Economía, Nicolás Grau, participó de la Cumbre de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) y del foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al respecto de la cita, mencionó que se dieron “conversaciones relevantes” con inversionistas extranjeros de grandes empresas. “Sin lugar a dudas, como nos han comentado en este viaje, Chile es un país muy atractivo y varias de estas inversiones se van a materializar seguramente a partir de las iniciativas que estamos desarrollando con los países del Partnership for America”.

Balance de reunión con Biden

En tanto, recordó que en su reunión de ayer con su homólogo estadounidense, Joe Biden, conversaron acerca de los 200 años de relaciones bilaterales entre ambos países y el acuerdo de un grupo de tarea, liderado por Relaciones Exteriores, pero con el apoyo de Energía y Economía, para los beneficios que podría tener la Inflation Reduction Act (IRA) en la cadena de valor en Chile.

“Esto es muy relevante porque nos va a permitir a nosotros a incorporarnos en la cadena de valor de finalmente los autos eléctricos que van a ser vendidos en Estados Unidos con diversos subsidios y eso calza muy bien nuestra estrategia nacional del litio”, explicó el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Además, Boric recordó que esta tarde seguirían manteniendo reuniones con representantes de importantes empresas de la Cámara de Comercio de EEUU, para “intercambiar ideas y proyectos con directivos de la Cámara, CEOs de alto nivel como Amazon, Google, DHL, Walmart, Fedex, entre otros”.