Dirigentes políticos debaten en la Sofofa sobre el proceso constitucional y ratifican sus dispares miradas sobre la propuesta

A un par de horas del inicio del trabajo del Pleno del Consejo Constitucional que este lunes vota las 210 observaciones que la Comisión Experta introdujo al texto evacuado por el órgano electo, la Sofofa realizó un encuentro, justamente para analizar lo realizado hasta ahora y el futuro del proceso constitucional, en el contexto de que las minorías oficialistas en el consejo insisten en que la oposición no ha buscado llegar a acuerdos y expresan sus dudas acerca de que la propuesta que se conoce hasta ahora represente el sentir ciudadano. Los invitados a esta conversación fueron los presidentes de partido Lautaro Carmona, Partido Comunista (PC); de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya; del Partido Demócratas (PD), Ximena Rincón; del Partido Republicano (Part. Rep.), Arturo Squella; de Revolución Democrática (RD), Diego Vela; y la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

En la conversación, los representantes políticos no dijeron nada que no hayan expresado con anterioridad, a raíz de lo ocurrido en el proceso y el escaso avance –según los partidos oficialistas- en la búsqueda de acuerdos, de lo que responsabilizan a quienes tienen mayoría en el consejo; tal como en el proceso anterior se culpó a la centroizquierda esta vez se acusa a la centroderecha de imponer sus mayorías. Estos últimos defendieron lo realizado, asegurando que se alcanzaron más acuerdos de los que se mencionan, ubicándose en la postura del “a favor” en el plebiscito de diciembre.

En este sentido, el presidente del Partido Republicano Arturo Aquella instó a los líderes del oficialismo a “mirar el conjunto” y los efectos positivos que generará al país el cierre del proceso constitucional, aprobando la propuesta que surja, ya que generará estabilidad al país; y no sólo algún artículo que no les guste cómo quedó.

Y en la misma línea, el timonel gremialista Javier Macaya, quien hace ya varias semanas se ubicó en el lado del “a favor”, señaló que no será ni en los pasillos o salones del Congreso o de la Sofofa donde se podrá dónde se encontrará la postura de la ciudadanía, sino que se debe salir a explicar los contenidos de la propuesta, ya que –insistió- gran parte del texto le hará sentido a la gente, de lo que dan cuenta las encuestas.

Acuerdo político

Pese a que desde la oposición lamentan la falta de acuerdos, la presidenta de Demócratas Ximena Rincón, quien ha participado en una serie de reuniones con republicanos, la UDI y Renovación Nacional (RN), mira más bien el vaso medio lleno. Si bien, la dirigente, llama a acercar miradas, a diferencia de la oposición, asegura que ha habido acuerdos y que se han ido recogiendo algunas propuestas que han morigerado el texto. Y aunque se niega a tomar postura explícita de cara al plebiscito, señalando que a eso se referirán sólo el 7 de noviembre, cuando se evacúe el texto final. Y exhortó a sus pares a dejar de lado las ideologías para conseguir más acuerdos.

Como es de imaginar, la mirada del oficialismo varía, ya que la presidenta del PS, Paulina Vodanocic, recalcó reiteradamente y con mucha fuerza el que “si no tenemos un acuerdo político” no se va avanzar en un nuevo documento constitucional que represente a todos los chilenos. Y se hizo cargo del llamado de Rincón a dejar de lado las ideologías, aseverando que “es difícil dejar de lado los principios”.

Su socio político en el Gobierno, el nuevo líder del PC, Lautaro Carmona, insiste en que la oposición, y especialmente el Partido Republicano, traspasa la responsabilidad de alcanzar acuerdos al oficialismo, que es notoriamente minoría en el Consejo Constitucional; por lo que él pone la responsabilidad en quien –a su juicio- corresponde, como es la oposición.

Y mientras en el sector aludido no se hacen cargo de esa responsabilidad, insistiendo en atribuírsela al oficialismo; el presidente de RD, Diego Vela, refutó aquello, asegurando que “a nosotros se nos notificó que no se iba a trabajar con nosotros, que no se va a llegar a acuerdos”.

“¿Se cierra o no el proceso constitucional?”

Si bien todos coinciden en que es primordial para la estabilidad y terminar con la incertidumbre en todos los ámbitos, particularmente en el económico; no quedó claro que con el plebiscito de diciembre se cierre el tema constitucional. Porque mientras los representantes opositores son categóricos en que se imponga o no su opción –aunque creen que efectivamente ganará el “a favor”- el capítulo constitucional debe cerrarse.

En la oposición son menos categóricos en esta postura. Mientras Vela plantea que de fracasar el proceso, el Congreso se deberá hacer cargo de legislar para cumplir con resolver las necesidades más esenciales de la gente, que es lo que se buscaba con la nueva Constitución; la dirigente socialista señala que es “imposible” dar cualquier garantía en esta materia. Por su parte, Carmona enfatizó que el texto que se logre debe “empatizar con las expectativas” que tiene la mayoría de los chilenos.