El desafío de la Comisión Experta: timonel DC dice que el texto aún puede ser “corregido” por este órgano

Mientras el Pleno del Consejo Constitucional continúa votando las enmiendas al anteproyecto, crecen las fuertes polémicas y críticas al trabajo del Partido Republicano, pero también a un amplio sector de Chile Vamos, que no ha cumplido con el rol de mediador que estaba llamado a ejercer en el organismo y, lejos de eso, se ha sumado mayoritaria y entusiastamente a las causas republicanas. La preocupación, a este respecto, no sólo se radica en el oficialismo, ya que la Democracia Cristiana (DC) también ha expresado su inquietud sobre el destino del proceso y la nueva Constitución.

Para conocer más a fondo lo que ocurre en el consejo, el presidente de la DC, diputado Alberto Undurraga, se reunió este jueves con las representantes del partido en la Comisión Experta, las comisionadas Alejandra Krauss y Paz Anastasiadis. Tras la cita, el dirigente destacó que no es el momento de bajar los brazos, ya que aún quedan varias etapas y en la próxima volverá a tomar la posta la Comisión Experta, donde espera que se alcancen los acuerdos que han sido tan esquivos al consejo.

“Somos de la opinión de que el texto actual no es aprobable, que retrocede en derechos (…). Sin embargo, es un proceso en curso, que todavía tiene posibilidades de ser corregido, todavía tiene posibilidades de un acuerdo en la etapa que sigue, que es la etapa de la Comisión Experta. Nosotros estamos convencidos de que si no se aprueba este proceso constitucional, no habrá nueva Constitución en un buen tiempo. Que nadie piense en un plan B, si no se aprueba en esta oportunidad”, advirtió Undurraga.

Y recalcó que el rol de los partidos políticos es colaborar con los consejeros y comisionados, para que estos últimos alcancen un acuerdo tal como lo consiguieron en torno al anteproyecto. Y para ello, el partido pretende colaborar con sus comisionados.

Tal y como se están dando las cosas, se está poniendo sobre la Comisión Experta el peso de la corrección del texto que evacúe el Consejo Constitucional, que tendrá el desafío de alcanzar puntos de encuentro, como los que llevaron a este órgano a elaborar un anteproyecto que alcanzó un amplio consenso en la mayoría de los sectores políticos.