Presidenta del Consejo Constitucional: "No queremos ser parte de una mayoría que pase máquina, pero tampoco queremos una minoría obstruccionista"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A dos días de que el pleno del Consejo Constitucional comience a votar las enmiendas al texto de los expertos para redactar la propuesta de nueva Constitución, la presidenta del organismo, Beatriz Hevia (Republicanos), sostuvo que las puertas para los acuerdos siguen abiertas.

Hevia participó del seminario organizado por Icare que analizó el actual proceso, donde sostuvo que “me quedo con la sensación de que algunos creen que hay una similitud enorme con el proceso anterior y no puedo estar más en desacuerdo”.

Afirmó que “el espacio para los acuerdos ha estado abierto desde el día uno y sigue abierto, acuerdos con todas las fuerzas que están presentes dentro del proceso y también con las que están afuera”, pero que “eso también implica colaboración. No queremos ser parte de una mayoría que pase máquina, pero tampoco queremos una minoría obstruccionista y eso significa que cuando las puertas se abren para conversar, de regreso no te pueden construir muros y muchas veces lo que hemos visto es eso”.

Espacio para modificaciones

La consejera planteó que “ahora viene el pleno, en que efectivamente podemos hacer modificaciones, pero para eso se requiere la unanimidad de los consejeros. Entonces la pregunta es ¿va a estar la unanimidad de la izquierda para poder dar espacio a esos acuerdos o modificaciones? Creo que esas respuestas también son relevantes. Aquí la responsabilidad no es de un sector o de otro, son responsabilidades compartidas”.

Afirmó que “se ha hablado mucho del texto de los expertos, que es un muy buen inicio, pero necesitamos que la ciudadanía se sienta parte de ese proceso y eso viene desde los cambios propuestos por los consejeros electos por la ciudadanía. Y no desmerezcamos ese trabajo, porque si no yo creo que de verdad el proceso tiene poca vuelta”.

La consejera también planteó que “unidad no significa unanimidad, vamos a buscar los acuerdos más transversales posibles, pero también necesitamos lograr un texto, porque la unanimidad puede arriesgarnos a quedarnos sin ningún texto si es que eso es lo que se pretende como objetivo”.

Dijo que “mi compromiso y creo el de los 50 consejeros es trabajar para un buen texto para Chile y eso implica que todas las partes, quienes son mayoría y minoría, pongan de su parte para construir esos acuerdos”.

Mucho en juego

En tanto, el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle (Independiente en cupo PS) sostuvo que “hemos escuchado una conversación muy sincera e indispensable y los partidos políticos deben comparecer de manera oficial, no oficiosa a esta deliberación pública, porque está mucho en juego, porque no podemos dejar que este tercer proceso, porque ya hubo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, no arribe a un buen acuerdo para Chile, de verdad no se lo merecen los chilenos”.

Y dijo que el seminario Icare “me parece una iniciativa que es constructiva, si este es el tono de la conversación, podemos arribar a un buen resultado. En Unidad para Chile vamos a estar hasta el último minuto haciendo esfuerzos, no pensamos todos igual, pero vamos a hacer ese esfuerzo”.