Ricardo Escobar: “Hay varios temas estructurales que mejoran la Constitución actual”

El abogado Ricardo Escobar es socio fundador de Bofill Escobar Silva Abogados y además es miembro del Tribunal Supremo de Amarillos, vereda desde la que ahora se pronuncia sobre el proceso constitucional que está culminando en la etapa de redacción del texto.

¿Su posición? Empujar para terminar esta etapa “y que saquemos el tema constitucional de la agenda”, dice el también exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), cargo que ocupó entre 2006 y 2010, en la época de la presidencia de Michelle Bachelet.

-Este nuevo proceso constitucional nació a partir del rechazo del anterior texto de la Convención, al que se le acusó de ser refundacional, maximalista, partisano, identitario, etc. ¿Usted cree que este nuevo texto no repitió esos errores, ahora desde la vereda de la derecha?

-En el proceso anterior fue la izquierda identitaria la que se dio sus gustos y resultó derrotada abrumadoramente. Ahora hemos visto a la extrema derecha darse los suyos, poniendo en riesgo el éxito del proceso. Da la impresión que no entienden la gravedad y seriedad del momento. La economía y la inversión están estancadas y seguirán así mientras no se vean acuerdos políticos amplios. Es indispensable que los partidos de centro izquierda y centro derecha se la jueguen para lograr un texto que sea posible aprobar por una mayoría clara.

-¿Tomó decisión sobre su voto el 17 de diciembre? ¿Cuál es?

-Creo que todos tenemos que empujar para que terminemos bien esta etapa y que saquemos el tema constitucional de la agenda, para que de verdad trabajemos en lo que hace falta. Como país no podemos seguir postergando urgencias, como la mala calidad de la educación pública, que solo nos traerá más pobreza y desigualdad en los próximos años. No tenemos excusa para no abordar el drama del ahorro y las pensiones, la salud y las listas de espera o el endeudamiento insostenible de las empresas públicas.

El proceso constituyente ha sido la excusa perfecta para que el populismo y la irresponsabilidad política escondan su ineficiencia y ganen tiempo. Tenemos que lograr una Constitución que nos permita dar vuelta la página de una vez, y que los extremos no puedan seguir capturando la atención y los limitados recursos que tenemos.

-¿Este texto es mejor que la actual Constitución vigente?

-Hay varios temas estructurales que mejoran la Constitución actual. Por ejemplo, debiera llevar a que haya menos partidos, a que operen coaliciones más fuertes. Eso es algo que no favorece a partidos como Amarillos, pero que es bueno para el sistema. La preocupación por el medio ambiente es muy superior a la actual Constitución.

Lamentablemente, el texto tiene aún pastillas venenosas que le metió Republicanos y que la alianza de gobierno se encargó de dejar allí, para poder decir que se trata de una ‘Constitución de los fachos’, como ocurrió con la discusión sobre el ‘que’ y el ‘quien’, a propósito de la protección de la vida antes de nacer. Habiendo acuerdo y votos de la derecha para sacar ese texto y dejar el asunto resuelto, la izquierda negó sus votos para poder mantener la disputa. Luego dicen que son feministas, es increíble el nivel de irresponsabilidad.

-¿Es esperable que el A Favor no convoque a todo ese sector “Concertación”? Usted en lo personal, que trabajó en un gobierno de Michelle Bachelet y asumo que no es de “derecha”, ¿cómo se siente a este respecto?

-Hace ya años que nuestro sector sucumbió a la tentación de competir al PC y al FA por quién sale con la mejor frase populista para la Cadem del lunes. Por ejemplo, sin ningún dato razonable sobre gestión, ni programa de mejora alguna, se gastaron miles de millones en achicar la educación subvencionada y reversar la educación municipal, para que todo vuelva al Estado. Resultado, hay decenas de miles de niños pobres sin clases.

La izquierda de la que yo vengo tiene a los pobres al centro y busca que salgan de la pobreza y no que vuelvan. No quiere que sean clientes ni mendigos de caudillos políticos.

-¿Cómo cree que se podrían dar vuelta las encuestas, que hasta ahora indican que ganaría el En Contra?

-Todos tenemos que trabajar para que se conozca y entienda lo que es una Constitución y terminar con las mentiras que impulsa el PC y compañía.

- ¿Qué riesgo le asigna a que si se rechaza este texto el país siga sumido en inestabilidad e incertidumbre?

- El rechazo que busca el PC o el FA y una parte de Republicanos, no solo sería el fracaso de la clase política, sino que dejaría a la mayoría del país con una decepción profunda, con sus esperanzas de progreso y estabilidad quebradas y prolongaría la crisis económica. El primero que sufriría las consecuencias es el gobierno, porque los dos años que vienen serían aún peores en lo económico: habrá más pobreza, más deuda pública, los créditos para las personas serán más caros, etc. No entiendo a los que creen que la cuenta del eventual rechazo sólo la va a pagar Kast y la derecha.

-¿Usted lee la reciente advertencia de S&P relacionada a este factor de incertidumbre constitucional?

-Es evidente que es así. Incluso los equipos de gobierno, que hablaban de meterle inestabilidad al sistema, finalmente están viendo que sin estabilidad y respeto al Estado de Derecho no hay inversión, que los talentos y capitales emigran y que, sin eso, no hay crecimiento ni progreso posibles.

-¿Cree que, si gana el A favor, hay más chance de cerrar el proceso definitivamente?

-Dependerá del margen. Si termina aprobándose 50,2 % contra 49,8%, los extremos tendrán oportunidad para seguir haciéndole daño al país con el mito de la Constitución. Este es un riesgo del que tenemos que hacernos cargo.

-¿Ve espacio para un tercer proceso, si este fracasa?

- No, la gente está cansada de este tema y sus urgencias son otras: terminar con el crimen, salud, pensiones, estabilidad económica. Se requiere un clima que permita volver a crecer.