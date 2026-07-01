Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World

A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió US$ 500 mil en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.

En marzo la startup chilena de turismo accesible, Wheel The World, anunció el cierre de una ronda de inversión por US$ 3,5 millones con inversionistas como Kayyak Ventures, Vulcano y la exCEO de Booking, Gillian Tans. Pero pocos días después sumó un nuevo inversionista: Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de Caja Los Andes, elevando el monto recaudado a US$ 4 millones.

La historia entre la startup y Caja Los Andes arrancó hace años. En 2018, Wheel The World fue uno de los ganadores de la primera versión del programa Talento Emprendedor Caja Los Andes (Tecla).

Fundada en 2018 por Álvaro Silberstein y Camilo Navarro, Wheel The World trabaja con destinos turísticos, cadenas hoteleras y entidades promotoras para certificar y comunicar su accesibilidad a través de su sello "Accessibility Verified", abriendo el turismo a personas con movilidad reducida.

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El gerente general de Leap, Pedro Pablo Mir, comentó que los que "los empujó" a invertir en esta startup fue "fomentar y liderar el salto hacia las nuevas formas de bienestar, pensando en que las personas van a experimentar la movilidad reducida por envejecimiento (...) y su visión de cómo hacer el ocio y la recreación a través del turismo accesible para todos se alinea muy bien con nuestra estrategia”.

Esta es la segunda inversión que hace Leap, luego de su respaldo a Soyio en febrero pasado. Cuenta con un presupuesto de US$ 9 millones, con el que espera invertir en unas 20 startups con tickets desde US$ 300 mil hasta US$ 1 millón.

Leap busca compañías en etapas semilla hasta serie A que ya tengan un producto probado en el mercado en las verticales del mundo financiero (seguros, ahorro, fintech) y temas asociados al bienestar, como salud, educación, economía plateada, turismo, entre otros.

“El fondo está activo y estamos revisando entre 50 y 60 oportunidades de inversión todos los meses”, dijo Mir.