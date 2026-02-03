Caja Los Andes debuta en inversión en startups con su primer respaldo a chilena Soyio

El CEO y cofundador de Soyio, Óscar Quevedo, y el gerente general de Leap, Pedro Pablo Mir. Foto: Manuel Urzúa

A través de Leap, la caja de compensación apostó por la compañía local que desarrolla tecnología para la gestión y privacidad de los datos personales.

Caja Los Andes dio su primer paso formal en el mundo de la inversión en startups con el respaldo a la chilena Soyio, marcando el debut de su nuevo brazo de capital de riesgo corporativo, Leap.

La inversión de US$ 325 mil se convirtió en la primera apuesta del vehículo de la caja de compensación, que busca anticipar las nuevas formas de bienestar y apoyar soluciones tecnológicas con impacto estratégico y retorno financiero.

La creación de Leap responde a una mirada de largo plazo sobre cómo está cambiando el concepto de bienestar, explicó su gerente general, Pedro Pablo Mir -que fue reclutado por el CEO Tomás Zavala en abril del año pasado-, quien sostuvo que hoy no basta con innovar en el corto plazo. “El bienestar es un concepto súper amplio y dinámico. Lo que entendíamos como bienestar hace 10 años es muy distinto a lo que entendemos hoy, y va a ser distinto a lo que se va a entender en 10 o 20 años más”, señaló.

Agregó que Leap nace como una plataforma que centraliza y ordena todas las iniciativas de innovación de Caja Los Andes. Bajo una misma estructura conviven programas de innovación abierta, venture client y, ahora, inversión directa en startups.

“Cuando uno ve una estrategia de innovación, normalmente la mira en distintos horizontes. Caja Los Andes venía haciendo cosas más bien en el corto plazo. Pero veíamos un tema: cómo nos hacíamos cargo del futuro más lejano, de lo más incierto”, explicó. En ese contexto, el capital de riesgo corporativo apareció como la herramienta para apostar por soluciones que podrían ser clave en el bienestar del futuro.

La tesis del vehículo combina impacto estratégico con retorno financiero. “Ayudamos a las startups a escalar dentro de la red de Caja Los Andes -que tiene 4,4 millones de afiliados y más de 50 mil empresas adheridas-, y al mismo tiempo escalamos soluciones alineadas con nuestra estrategia y con el impacto en nuestros afiliados”, afirmó.

Agregó que los retornos que se generen “pueden volver a acelerar otras startups o incluso reinvertirse en la matriz de beneficios de la caja”.

Leap comenzó a operar durante el segundo semestre de 2025 y fue presentado oficialmente en diciembre durante MAS Pitch de DF MAS.

Mir dijo que tienen un presupuesto de US$ 9 millones, el que será ejecutado a un ritmo de hasta cinco inversiones anuales para apuntar a un portafolio de 20 startups.

“Buscamos compañías en etapas semilla y serie A que ya tengan un producto probado en el mercado”, comentó y dijo que las verticales son mundo financiero (seguros, ahorro, fintech) y temas asociados al bienestar, como salud, educación, economía plateada, turismo, entre otros.

En las startups que seleccionen invertirán tickets que van desde US$ 300 mil hasta US$ 1 millón.

Soyio, la primera apuesta

La primera inversión de Leap fue en Soyio, una startup chilena enfocada en infraestructura tecnológica para la gestión del consentimiento y la privacidad de datos personales. Para Mir, la elección no es casual.

“Nos dimos cuenta de que la gestión del consentimiento de los datos personales se va a volver algo fundamental para las personas. En un mundo cada vez más digitalizado, con menos privacidad, la tranquilidad de saber quién tiene tus datos y para qué los usa va a ser parte del bienestar”, explicó

La inversión -US$ 325 mil- se realizó como una extensión de una ronda previa levantada por la startup de US$ 1 millón con Consorcio, y se cerró formalmente en enero, tras meses de conversaciones y procesos internos. “Cerramos el año habiendo evaluado más de 300 startups. En Soyio nos impresionó mucho la visión que tenían y el equipo detrás”, comentó Mir.

Soyio es liderada por Óscar Quevedo y Matías Menich, fundadores de QVO -adquirida por el unicornio ecuatoriano Kushki- con experiencia previa en pagos digitales.

“Cuando estábamos en el mundo de los pagos nos dimos cuenta de que el consentimiento tiene poder. En Europa, esto es la base legal para tratar datos personales, y funciona de manera muy parecida a los pagos: tiene capas, actores y responsabilidades”, explicó Quevedo.

La startup desarrolla una capa de infraestructura que permite a grandes empresas demostrar, de forma trazable y auditable, que cumplen con la normativa de protección de datos. “Nosotros no guardamos los datos personales. Guardamos la evidencia, la ‘boleta’, de que el consentimiento ocurrió. Somos privacidad por diseño y por defecto”, subrayó.

El modelo de negocio de Soyio apunta principalmente a grandes compañías de los sectores financiero y retail, que hoy enfrentan mayores exigencias regulatorias. “La empresa trata datos personales todo el día. Con la nueva ley de datos personales, tiene que demostrar que tiene una fuente de licitud para hacerlo. Nosotros bajamos eso a tecnología y además demostramos el cumplimiento”, explicó.

Los recursos levantados con Leap -que suman US$ 500 mil con otro ticket de Imagine Ventures- se destinarán principalmente a fortalecer el producto y el equipo. “Somos una empresa de infraestructura, entonces la mayor parte del capital se va en contratar el mejor talento. Nuestra misión es levantar el estándar de la privacidad en Chile y, después, en Latinoamérica”, afirmó Quevedo.

Para este año, proyectó un crecimiento impulsado por la entrada en vigencia de la nueva ley de protección de datos en diciembre y la pronta operación de la Agencia de Protección de Datos Personales.