Los speakers clave en inteligencia artificial y ciberseguridad que trae el Congreso Futuro 2025

Bajo el lema “Qué humanidad queremos ser”, llega la decimocuarta versión del Congreso Futuro, donde se ahondará en “cómo la ciencia y la tecnología deben ser aliadas del bienestar humano”, pero también se debatirá sobre el rol del homo sapiens en el contexto de la inteligencia artificial (IA).

Organizado por la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, el evento -que se realizará entre el 13 y 18 de enero en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (Ceina) en Santiago- invita a la reflexión en torno al rol de los humanos en la construcción del futuro en medio de los cambios tecnológicos.

En esta nueva edición participan 122 expositores, 77 internacionales, quienes buscarán responder a la pregunta “qué humanidad queremos ser”, desde 12 temáticas, entre ellas, inteligencia artificial, innovación tecnológica, ciberseguridad y computación cuántica.

Entre las novedades, está la Cumbre de Filósofos, en la que 10 participantes debatirán sobre el futuro de lo humano; nuevos temas, como diplomacia científica y salud mental y tecnología.

Un dato, la identidad visual del Congreso fue desarrollada con IA.

José María Lasalle

Académico, consultor y político español. Es licenciado y doctor en Derecho de la Universidad de Cantabria y es profesor de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, España. Ha publicado varios libros, entre ellos, Civilización

Artificial (2024) y Ciberleviatán (2019). En el ámbito político, fue diputado (2004 y 2011), secretario de Estado de Cultura de Cultura (2011-2016) y secretario de Estado de Agenda Digital (2016-2018).

Charla: Desafíos éticos de la civilización artificial.

Desafíos éticos de la civilización artificial. Lunes 13 de enero, bloque 5 (15:45 – 16:45).

Alejandro Matamala

Diseñador y desarrollador de software, cofundador de Runway, startup de entretenimiento y arte que utiliza IA generativa para crear videos, que tiene su base en Nueva York y que cuenta con una valorización de más de US$ 1.500 millones, con Google, Nvidia y Salesforce Ventures entre sus inversionistas. Antes, Matamala creó el estudio de diseño gráfico Material y la editorial de libros de arte Ediciones DAGA.

Charla: Ampliando los límites de la IA generativa.

Ampliando los límites de la IA generativa. Miércoles 15 de enero, bloque 15 (10:00 - 11:30).



Monique Morrow

La experta suiza en ciberseguridad, con postgrados en blockchain y ciberpsicología, ha ocupado varias posiciones en industrias. Hoy es venture partner en Sparklabs Accelator for Cybersegurity and Blockchain (Washington) y cofundadora de la ONG, The Humanized Internet. Fue reconocida en 2021 entre las 100 mujeres líderes en Ciberseguridad de Europa y en 2024, como una de las 150 líderes en la lucha contra el ciberdelito por Women Know Cyber.

Charla: Tecnología centrada en lo humano.

Tecnología centrada en lo humano. Lunes 13 enero, bloque 2 (11:15-12:15).



Baronesa Beedan Kidron

Cineasta británica y presidenta de la 5Rights Foundation, una organización que busca garantizar la seguridad de los niños en el mundo digital. Es asesora del Instituto de Ética en IA y miembro del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de Oxford. Es consultora experta del Órgano Asesor de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial. Desde 2012 es parte de la Cámara de Lores del Reino Unido.

Charla: Crianza en la era digital.

Crianza en la era digital. Jueves 16 de enero, bloque 21 (10:00-11:30).



Laurence Devillers

Doctora en informática de la Universidad Paris-Sud. Es profesora de IA en la Sorbonne University y desde 2019 investiga las relaciones humano-robot y las implicancias éticas de la IA. Además, integra el Comité Nacional Piloto de Ética Digital. Adicionalmente, ha publicado dos libros relacionados con IA: Des robots et des hommes: mythes, fantasmes et réalité (De los robots y los hombres: mitos, fantasías y realidad) y Les robots émotionnels: et l’éthique dans tout cela? (Los robots emocionales: ¿y la ética en todo esto?)

Charla: La importancia de la ética en el uso de los datos.

La importancia de la ética en el uso de los datos. Viernes 17/01, bloque 32 (16:30-17:30).

Mike Bechtel

El licenciado en Antropología y Gobierno es el chief futurist y managing director de la consultora Deloitte, cuyo equipo investiga las tecnologías que tienen más probabilidades de impactar el futuro de los negocios. También es profesor adjunto de innovación corporativa de la Universidad de Notre Dame y cofundador de Ringleader Ventures, firma de capital de riesgo para startups.

Charla: La IA como aliada de la humanidad.

La IA como aliada de la humanidad. Jueves 16 de enero, bloque 22 (11:30 - 13:00).

Raja Chatila

Catedrático emérito de Inteligencia Artificial, Robótica y Ética de las Tecnologías de la Información en la Universidad de Sorbona, Francia. Preside la Iniciativa Global del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) sobre Ética de los Sistemas Autónomos e Inteligentes y miembro del Comité Nacional Piloto Francés sobre Ética Digital. En el ámbito académico, ha sido citado más de 20 mil veces y es autor de 180 publicaciones acerca de, entre otros, ética de la inteligencia artificial, robótica autónoma e interacción humano-robot.