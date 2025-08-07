Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas
Empresas

Socovesa adquiere participación de fondo de inversión de SURA en la sociedad inmobiliaria Madagascar por UF 80 mil

Tras la operación, Socovesa Desarrollos Comerciales quedó con 97% de la propiedad de Madagascar. El objetivo de la compra es reactivar la etapa de viviendas del Proyecto Inmobiliario Madagascar, ubicado en la comuna de Las Condes, durante el segundo semestre de 2025.

Por: Sofía Pelfort L

Publicado: Jueves 7 de agosto de 2025 a las 18:30 hrs.

Sofía Pelfort L SOCOVESA Inmobiliario
<p>Socovesa adquiere participación de fondo de inversión de SURA en la sociedad inmobiliaria Madagascar por UF 80 mil</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Histórico exlíder sindical minero expresa su "total respaldo" a Codelco y dispara contra comisiones en el Congreso: "Son una pérdida de tiempo"
2
Empresas

Grupo Luksic evalúa acciones para “resarcir perjuicios sufridos” en licitación de combustible a vehículos estatales
3
Economía y Política

Ley Karin: DT publica nuevo dictamen y aclara que trabajadores sí pueden desistir de sus denuncias
4
Empresas

En medio de su proceso de reorganización judicial, familia Paulmann Mast adquiere el control total de Adelco
5
Empresas

Telefónica busca firmar acuerdo de venta en Chile antes de fin de año y unas seis empresas habrían mostrado interés
6
Mercados

La tendencia de los jóvenes en hipotecarios: invertir para arrendar y mantenerse en la comuna de origen
7
Mercados

La paralización de El Teniente tras el fatal colapso subterráneo tensaría la oferta de cobre mundial para las fundiciones
8
Economía y Política

Baja de impuestos a las empresas, indemnización a todo evento y multifuncionalidad: las propuestas de 80 representantes del sector privado para crecer 4%
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Entre Códigos Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete