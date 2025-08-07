Socovesa adquiere participación de fondo de inversión de SURA en la sociedad inmobiliaria Madagascar por UF 80 mil
Tras la operación, Socovesa Desarrollos Comerciales quedó con 97% de la propiedad de Madagascar. El objetivo de la compra es reactivar la etapa de viviendas del Proyecto Inmobiliario Madagascar, ubicado en la comuna de Las Condes, durante el segundo semestre de 2025.
Socovesa informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que, a través de sus filiales Socovesa Desarrollos Comerciales S.A. e Inmobiliaria Arcilla Roja S.A., adquirió la totalidad de la participación que el Fondo de Inversión SURA AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile mantenía en la sociedad Madagascar SpA.
Tras la operación, que se concretó el 6 de agosto, Socovesa Desarrollos Comerciales quedó con 97% de la propiedad de Madagascar SpA, mientras que Inmobiliaria Arcilla Roja absorbió las cuentas por cobrar. El 3% restante continúa en manos de Inversiones Proyecta Limitada, no relacionada con la inmobiliaria.
El objetivo de la compra es reactivar la etapa de viviendas del Proyecto Inmobiliario Madagascar, ubicado en la comuna de Las Condes, durante el segundo semestre de 2025.
El precio pactado fue de UF 80 mil, pagadero en cuatro cuotas iguales de UF 20 mil, con vencimientos en agosto, septiembre, noviembre y diciembre de este año.
"Al haberse adquirido las cuentas por cobrar señaladas en un monto inferior a su valor contable, la operación generará un efecto financiero positivo que se reflejará en los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 30 de septiembre de 2025", señalaron en el documento.
Además, informaron que "con la incorporación de Madagascar SpA como subsidiaria, se consolidará su deuda con Banco Scotiabank, equivalente a UF 961.170".
