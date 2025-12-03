Transvip gana licitación para ser transfer oficial del Aeropuerto de Santiago hasta el 2031
Con esta adjudicación, la empresa completará 21 años de operación continua en el principal aeropuerto del país.
La relación de Transvip con el Aeropuerto de Santiago comenzó en 2010 y así continuará al menos hasta el 2031, completando los 21 años de operación continua en el principal aeropuerto del país.
Esto, dado que la empresa de transporte se adjudicó la licitación para la prestación del servicio de transporte mediante minibuses en el Aeropuerto de Santiago, convocada en agosto pasado por Nuevo Pudahuel.
Cabe destacar que bajo esta licitación, Transvip comprometió aumentar su flota actual (que es más de 200 minibuses), modernizar las unidades existentes e implementar un plan gradual de incorporación de tecnologías de baja o cero emisiones, que contempla la introducción de modelos 100% eléctricos en los próximos meses.
Además, la firma comunicó que dispondrá de una app y sitio web para consulta, compra, gestión y seguimiento de viajes, junto a los cuatro counters de atención disponibles en los terminales 1 y 2 del Aeropuerto, a los que sumarán tótems de autoatención para compra express.
“Con esta adjudicación, Transvip se convierte en la única empresa con licencia para operar más allá del año 2030, lo que garantiza la continuidad del servicio, eficiencia operativa y altos estándares para los millones de pasajeros que transitan cada año por el aeropuerto. Adicionalmente, la empresa se convertirá en el primer operador de transfer en incorporar vans eléctricas en 2026", dijo la empresa.
El gerente general de Transvip, Santiago Caicedo, sostuvo que “esta adjudicación reconoce nuestra trayectoria, capacidad de operación y el trabajo que venimos desarrollando desde hace años para ofrecer un servicio confiable, seguro, tecnológico, al alcance de todos y con foco en la experiencia del pasajero”.
