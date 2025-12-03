Gerente corporativo de Falabella Retail asume vicepresidencia de gremio internacional de multitiendas

Francisco Irarrazaval se sumará a la directiva de International Association of Department Stores (IADS), órgano que reúne a empresas con operaciones en 28 países y más de 250 mil trabajadores.

La International Association of Department Stores (IADS), organización que agrupa a las grandes tiendas más relevantes del mundo donde se definen tendencias, desafíos y oportunidades para el futuro del retail, eligió a su nueva mesa directiva durante la 66ª Asamblea General realizada en Hong Kong.

En la instancia, el gremio internacional -fundado en 1928- nombró como vicepresidente del organismo al gerente corporativo de Falabella Retail, Francisco Irarrázaval, para el período 2025–2027.

Liderando la IADS quedó el presidente ejecutivo del Grupo Galeries Lafayette, Nicolas Houzé, quien fue reelecto como presidente de la asociación y retoma el rol siete años después de su primera gestión.

La asociación reúne a empresas que, en conjunto, suman más de 40.500 millones de euros en ingresos, 549 tiendas y más de 250.000 colaboradores en 28 países; con miembros como Galeries Lafayette (Francia), El Corte Inglés (España), Bloomingdale’s (EE.UU.), Breuninger (Alemania), Lifestyle (Hong Kong), Magasin du Nord (Dinamarca) y John Lewis & Partners (Reino Unido).

Con este nuevo nombramiento, Irarrázaval se convierte en el primer ejecutivo del país en integrar la cúpula directiva de la IADS. El ingeniero civil, con pasado en Ripley y como subsecretario de Vivienda en Piñera I, aterrizó como gerente general corporativo de Falabella Retail en 2021, y durante estos años ha liderado las operaciones de grandes tiendas en Chile, Colombia y Perú.

“Participar de esta mesa es una oportunidad para aportar la mirada y experiencia de nuestra región, y también para aprender de referentes globales que están repensando el retail. Estoy convencido de que, desde este espacio, podremos contribuir con ideas que impulsen a la industria, anticipando tendencias y fortaleciendo la competitividad de América Latina”, afirmó Irarrázaval.