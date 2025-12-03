Gerente corporativo de Falabella Retail asume vicepresidencia de gremio internacional de multitiendas
Francisco Irarrazaval se sumará a la directiva de International Association of Department Stores (IADS), órgano que reúne a empresas con operaciones en 28 países y más de 250 mil trabajadores.
Noticias destacadas
La International Association of Department Stores (IADS), organización que agrupa a las grandes tiendas más relevantes del mundo donde se definen tendencias, desafíos y oportunidades para el futuro del retail, eligió a su nueva mesa directiva durante la 66ª Asamblea General realizada en Hong Kong.
En la instancia, el gremio internacional -fundado en 1928- nombró como vicepresidente del organismo al gerente corporativo de Falabella Retail, Francisco Irarrázaval, para el período 2025–2027.
Liderando la IADS quedó el presidente ejecutivo del Grupo Galeries Lafayette, Nicolas Houzé, quien fue reelecto como presidente de la asociación y retoma el rol siete años después de su primera gestión.
La asociación reúne a empresas que, en conjunto, suman más de 40.500 millones de euros en ingresos, 549 tiendas y más de 250.000 colaboradores en 28 países; con miembros como Galeries Lafayette (Francia), El Corte Inglés (España), Bloomingdale’s (EE.UU.), Breuninger (Alemania), Lifestyle (Hong Kong), Magasin du Nord (Dinamarca) y John Lewis & Partners (Reino Unido).
Con este nuevo nombramiento, Irarrázaval se convierte en el primer ejecutivo del país en integrar la cúpula directiva de la IADS. El ingeniero civil, con pasado en Ripley y como subsecretario de Vivienda en Piñera I, aterrizó como gerente general corporativo de Falabella Retail en 2021, y durante estos años ha liderado las operaciones de grandes tiendas en Chile, Colombia y Perú.
“Participar de esta mesa es una oportunidad para aportar la mirada y experiencia de nuestra región, y también para aprender de referentes globales que están repensando el retail. Estoy convencido de que, desde este espacio, podremos contribuir con ideas que impulsen a la industria, anticipando tendencias y fortaleciendo la competitividad de América Latina”, afirmó Irarrázaval.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ampliación del postnatal para hombres y avanzar en sala cuna universal: las fórmulas para combatir la crisis de natalidad
El CEP, Espacio Público y el Centro de Políticas Públicas UC elaboraron una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática y al envejecimiento de la población. Otra de las propuestas apunta a igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones
El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete