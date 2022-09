Elementum, la startup que crea combustible sintético a partir de plásticos, instalará planta en Punta Arenas

En 2015, los estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Ariel Crespo y José Duguet, tuvieron la idea de desarrollar un proceso que permitiera dar un segundo uso al plástico, y tras investigación y pruebas, en 2018 fundaron Elementum, startup que es parte del portafolio de Know Hub. Ya tienen una planta en Santiago y en 2023 instalarán una segunda planta en Punta Arenas.

La startup desarrolló un dispositivo modular portátil y escalable, de fácil uso que, a través de un proceso termoquímico, transforma residuos plásticos triturados en solventes orgánicos de múltiples aplicaciones, como lubricantes, anticorrosivos, solventes de pintura, combustible para calefacción -con propiedades fisicoquímicas similares al kerosene que sirve para estufas, hervidores industriales y generadores eléctricos- o aditivos para combustibles.

Crespo afirma que lograron desarrollar "un proceso propio, que no realiza combustión, por lo que no genera dióxido de carbono, CO2, y no necesita agua, por lo tanto, con una huella hídrica igual a cero”, dice.

Con esta tecnología, la startup transforma una amplia variedad de plásticos -menos el PVC, debido a sus altas concentraciones de cloro- para elaborar un líquido donde las cadenas poliméricas se van rompiendo paulatinamente. "Todos los productos los elaboramos en esta misma máquina, donde lo único que modificamos son algunos parámetros termoquímicos y el tipo de plástico que se utiliza”, explica el emprendedor.

Crespo señala que el modelo de negocio se sustenta en dos líneas. En primer lugar, competir con el reciclaje tradicional de plásticos, “por casi el mismo precio que se hace hoy, donde recibimos el plástico de parte de varias empresas con las que trabajamos y les cobramos una tarifa”. Y la segunda, es la comercialización de los productos elaborados por Elementum, los que son comprados por las mismas empresas que les entregan los plásticos.

La startup, que partió con capital propio y con el apoyo de programas como el fondo de Innovación y Emprendimiento de la Municipalidad de Las Condes y Start-Up Chile de Corfo, cuenta con una planta en Santiago con capacidad para procesar 100 kilos de plástico al día.

Expansión a regiones

Crespo adelanta que el próximo año instalarán una planta en Punta Arenas. "Este sería el primer paso para empezar a tener pequeños equipos en distintos lugares y que vayan subsanando periódicamente la demanda que hay para reciclar el plástico”, dice.

Luego de consolidar su negocio en Chile, el emprendedor comenta que sus planes a futuro incluyen la expansión a otros países de la región, como México y Colombia.