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Matías Arteaga, el ingrediente detrás del éxito de la familia de restaurantes Lautaro

Nació en Santiago, aunque su cocina huele a infancia, al campo materno en Lontué. A fuego y viajes. A la búsqueda y amor por el producto nacional, ese que hizo su sello e hilo conductor entre asesorías y programas de televisión, como El ingrediente, en Canal 13C, o El producto manda, en su canal de YouTube. El mismo que cruza la carta de Toni Lautaro, su primer restaurante en MUT, y el recién inaugurado Gino Lautaro, que, con menos de dos meses abierto, tiene fila para entrar.

Por: Por Loreto Gatica

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 15:00 hrs.

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<p>Matías Arteaga, el ingrediente detrás del éxito de la familia de restaurantes Lautaro</p>

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