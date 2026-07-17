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Corfo recluta a un histórico ejecutivo de CMPC para estrechar lazos con el mundo empresarial

El ingeniero civil industrial dejó CMPC para incorporarse a Corfo, donde encabezará la nueva Dirección de Asuntos Corporativos con el objetivo de reforzar la relación de la institución con el sector productivo.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 11:36 hrs.

<p>Corfo recluta a un histórico ejecutivo de CMPC para estrechar lazos con el mundo empresarial</p>

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