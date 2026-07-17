Corfo recluta a un histórico ejecutivo de CMPC para estrechar lazos con el mundo empresarial
El ingeniero civil industrial dejó CMPC para incorporarse a Corfo, donde encabezará la nueva Dirección de Asuntos Corporativos con el objetivo de reforzar la relación de la institución con el sector productivo.
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Después de cinco años liderando el relacionamiento estratégico con proveedores, el Centro de Excelencia y Contratos de CMPC, el ingeniero civil industrial Santiago Marín dejó la Papelera para asumir un nuevo desafío en el sector público.
Desde esta semana se incorporó a Corfo como asesor del vicepresidente ejecutivo, José Mujica, donde además encabezará la nueva Dirección de Asuntos Corporativos.
Antes de CMPC Marín ocupó cargos ejecutivos en empresas como SalfaCorp, Maxam, Grupo Precisión, Foraco International, Disputada de Las Condes (hoy Anglo American) y también en Duoc UC.
Su principal tarea será fortalecer la relación de Corfo con empresas, gremios y otros actores del sector productivo, promoviendo una mayor articulación público-privada y acercando las capacidades tecnológicas que impulsa la corporación al mundo empresarial.
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