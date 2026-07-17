Demandan a Publix por los arándanos que procesó una empresa chilena
El primer juicio por el brote de Escherichia coli asociado a arándanos congelados GreenWise Organic fue presentado en Florida contra la cadena Publix. Los productos habían sido procesados por la chilena Frutas y Hortalizas del Sur, filial de Comfrut.
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La semana pasada DF MAS contó quién estaba detrás de los arándanos congelados que Publix retiró de sus góndolas en distintos estados de Estados Unidos, después de que 12 personas se enfermaran con la bacteria Escherichia coli. Se trata de la sociedad chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A., parte de Comfrut, una frutícola que mantiene su planta principal en San Carlos.
Ahora el caso llegó a tribunales norteamericanos. Según informó Tampa Bay 28, la filial de ABC en Florida, un estudio legal presentó la primera acción judicial por el brote. La interpusieron contra la cadena de supermercados, a nombre de Oscar y Roberta Cash, un matrimonio de Florida que compró las bolsas de GreenWise Organic en mayo.
Ambos desarrollaron síntomas compatibles con una infección por E. coli, y sus abogados afirman que ella estuvo 10 días internada en el Jupiter Medical Center y después pasó casi tres semanas más en un centro de cuidados.
En un comunicado, el abogado Ron Simon sostuvo que se omitieron controles de seguridad en la producción de la fruta orgánica, una bacteria que el congelado no elimina.
La FDA y los CDC reportaron 12 enfermos confirmados al 6 de julio, 11 de ellos en Florida y uno en Georgia.
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