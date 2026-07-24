El Mundial de Chilevisión en cifras: récord de audiencia, crecimiento digital y más auspiciadores
La aplicación MiCHV registró 715 mil descargas, superando la meta interna de 500 mil, mientras que las plataformas digitales de Chilevisión acumularon 197 millones de visualizaciones durante el torneo.
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó uno de los proyectos más ambiciosos de Chilevisión en los últimos años. A diferencia de Qatar 2022, cuando compartió la transmisión con Canal 13, esta vez CHV asumió la cobertura en solitario. El desafío incluía, además, un torneo con un nuevo formato de 48 selecciones y sin la participación de Chile.
El canal adquirió en exclusiva los derechos de transmisión de 52 partidos, desplegó equipos en tres países y movilizó a más de 100 profesionales de las áreas de Deportes, Prensa, Producción, Operaciones, Tecnología, Marketing, Programación y Legal, entre otras, durante poco más de un mes de cobertura. Todo esto generó más de 278 horas de contenido especial y extendió la programación mundialera a espacios como Contigo en la mañana, Contigo en directo y Plan perfecto, incorporando despachos y contenidos desde las distintas sedes del campeonato.
Según cifras de la estación televisiva, 13,5 millones de personas siguieron el torneo a través de sus distintas plataformas, equivalente al 80% de la población chilena mayor de 4 años. Los 52 partidos transmitidos promediaron una audiencia de 1,5 millones de personas por minuto, mientras que la final entre España y Argentina alcanzó un promedio de 3,37 millones de espectadores y un peak de 4,4 millones, convirtiéndose en el contenido más visto desde la implementación de la nueva medición de audiencias en abril de 2025.
El canal agrega que los 10 programas con mayor audiencia de la televisión chilena en lo que va de 2026 corresponden a transmisiones del Mundial.
La operación también tuvo una parte digital. La aplicación MiCHV registró 715 mil descargas, superando la meta interna de 500 mil, mientras que las plataformas digitales de Chilevisión acumularon 197 millones de visualizaciones durante el torneo.
Aunque la estación no entregó cifras de ingresos ni de facturación, sí indicó que el Mundial permitió aumentar el número de marcas auspiciadoras respecto de Qatar 2022.
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