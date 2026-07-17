“Es un sueño”: La alegría de Jean-Paul Luksic por avanzar en importante torneo de polo inglés
El equipo Gaston disputará por primera vez la final de la St. Regis Cowdray Gold Cup, uno de los torneos de polo más importantes de Inglaterra, tras vencer a La Hechicera en semifinales.
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El miércoles, en las canchas de Cowdray Park, en el condado inglés de West Sussex, el equipo de Jean-Paul Luksic, Gaston, dio vuelta un partido y venció 12-11 a La Hechicera. Con eso se metió por primera vez en la final de la St. Regis Cowdray Gold Cup, uno de los torneos más importantes de ese país. El domingo 19 se enfrentará a Dubai, seis veces campeón del certamen.
El camino a la definición partió el domingo anterior, cuando Gaston venció 12-7 a Black Bears en cuartos de final.
“Una tremenda alegría, es un sueño el poder llegar a una semifinal”, dijo el empresario tras ese partido al medio especializado Pololine. Ahí también reconoció el mérito de sus compañeros frente a un rival que los había vencido en los cuatro duelos anteriores.
“Nachi (du Plessis) con los muchachos adentro tuvieron una estrategia que dio mucho resultado hoy. Así que felicitaciones a ellos, lo pensaron muy bien y resultó”, agregó.
“Este año, además, ha sido un año muy accidentado para nosotros”, agregó Luksic.
“Lamentablemente, se cayó Pelón (Stirling) en el segundo partido y tuvimos la suerte de tener reemplazantes que han sido extraordinarios”, contó Luksic.
El empresario también mencionó a Facu Fernández Llorente, Gonza Ferrari y Juano Britos. “Con un poquito de suerte hemos podido seguir pasando”, resumió.
Jean-Paul no es el único polero de la familia. Andrónico Luksic Lederer, su sobrino y desde marzo director de Antofagasta plc, jugó en abril la final del torneo Handicap en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, donde su equipo, La Cañada, cayó 13-10 ante el Castamora de Bernardo Larraín Cosmelli.
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