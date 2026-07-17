Las selifies que inmortalizaron el triunfo de Quiroz

2.53 horas, en la madrugada del jueves 16 de julio, vísperas del feriado en que Chile celebra el día de la Virgen del Carmen. En Valparaíso concluía el punto de prensa en donde el oficialismo celebraba la aprobación en la Sala del Senado del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico, también llamada ley miscelánea, megarreforma o proyecto de reactivación.

“Quiero reconocer públicamente la perseverancia, el ímpetu y la fuerza que el ministro Quiroz le impuso para sacar adelante esta iniciativa que con el apoyo fundamental de nuestros parlamentarios está próxima a convertirse en ley de la República”, dijo el biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, frente a las cámaras de TV y rodeado de los senadores Macaya, Carter, Núñez, Cruz-Coke, entre varios otros.

Un evidente guiño de Alvarado a Quiroz, a días de que trascendieran las diferencias que se generaron entre ambos por el acuerdo y posterior desacuerdo con el PPD, por el malentendido a raíz de la indicación que buscaba llevar la tasa de impuesto corporativo a 22%.

Pero a esas horas de la madrugada las tensiones y diferencias parecían haber quedado atrás. Era hora de celebrar.

Luego del mensaje de unidad de Alvarado, el grupo se alejó lentamente del micrófono. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, clave en la tramitación, tomó su celular e invitó al propio Quiroz y al presidente de la comisión de Hacienda, el senador Javier Macaya, a tomarse una foto que inmortalizara el hito.

Luego de eso fue el propio ministro de Hacienda el que convocó a todo su equipo a fotografiarse.

La selfie la tomó el subsecretario Juan Pablo Rodríguez y en ella aparecen: atrás (de izquierda a derecha): Agustín Lagos (asesor Políticas Tributarias), José Ignacio Hissi (asesor Políticas Tributarias), Daniel Muñoz (asesor Coordinación Legislativa), Sebastián Vallebona (coordinador Políticas Tributarias), José Manuel Valdivieso (asesor Gabinete Subsecretario) y Tomás Bunster (coordinador de Regulación y jefe de Coordinadores). Adelante (de izquierda a derecha): Trinidad Astrain (asesora Coordinación Legislativa), Consuelo Villela (asesora Coordinación Legislativa), Bárbara Bayolo (Coordinadora Legislativa), Jorge Quiroz (ministro de Hacienda) y Felipe Donoso (asesor del Ministerio).

2.54 horas. Se acercan al micrófono para hacer uso de la palabra dos senadores de oposición: Yasna Provoste (DC) y Alfonso de Urresti (PS), quienes le piden al grupo de Hacienda que se estaba tomando la foto, que por favor dejen el espacio libre a las cámaras para ellos poder llevar adelante su punto de prensa.

“No tanta sonrisa, aprobaron con lo justo”, se le escucha decir entre sonrisas a la senadora Provoste, refiriéndose a que varias de las normas se aprobaron solo con los votos oficialistas.

La próxima semana será clave. El martes se espera que el proyecto vuelva a la Sala de la Cámara de Diputados y si se aprueba sin cambios, quedaría lista para transformarse en Ley, previo visto bueno del Tribunal Constitucional.