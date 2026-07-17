¿Qué ha hecho el embajador Andrés Ergas en EEUU?

A dos meses de asumir en Washington, el empresario ha desplegado una intensa agenda con autoridades, empresarios y gremios, enfocada en la relación comercial con Estados Unidos y Donald Trump.

El empresario Andrés Ergas Heymann fue anunciado oficialmente como embajador de Chile en Estados Unidos el 15 de abril y menos de un mes después ya estaba instalado en Washington DC. Llegó el 12 de mayo a la capital estadounidense y el 21 de ese mes presentó sus cartas credenciales ante el presidente Donald Trump.

Se instaló en la residencia oficial: un edificio de estilo francés ubicado en Massachusetts Avenue, en el tradicional barrio diplomático conocido como Embassy Row. ⁠Desde entonces, comentan cercanos, la casa de dos pisos diseñada en 1908 por el renombrado arquitecto Nathan C. Wyeth -quien también tuvo a su cargo el diseño del ala oeste de la Casa Blanca y la primera Oficina Oval- se ha convertido en un centro de discusión de la política en Washington.

De hecho, durante la reciente visita del canciller Francisco Pérez Mackenna a EEUU, el embajador ofició de anfitrión de dos eventos. El primero, un almuerzo con exportadores chilenos que buscan revertir los aranceles fijados por Donald Trump a los productos chilenos -al que asistieron representantes de la Sofofa, SalmonChile, el Consejo del Salmón, Frutas de Chile, Chile Carne, Wines of Chile y Corma-; y el segundo, una comida con funcionarios del gobierno de EEUU, en la que participaron el embajador estadounidense en Chile Brandon Judd; Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y Viviana Bobo, asesora del Departamento de Estado en temas de Latinoamérica.

Ergas no es un desconocido en Estados Unidos. Además de su participación en múltiples negocios en Chile -como Banco de Chile, las tiendas Todomoda e Isadora, y los cruceros Nomads of the Seas y Atmosphere-, en EEUU tiene una destacada trayectoria en el rubro inmobiliario a través del desarrollo de condominos para renta.

Así sus relaciones personales lo han conectado ampliamente con el mundo de los negocios estadounidense por décadas. De hecho, quienes han estado con él en estos dos meses aseguran que lo que más les sorprende son las buenas redes de Ergas, quien se mueve como pez en el agua entre personas muy influyentes de ese país.

Según testigos, esas relaciones son las que abrieron puertas para el encuentro del ministro Pérez Mackenna con Marco Rubio el 6 de julio en el Departamento de Estado: horas antes de subir a un avión junto al presidente Trump para un Summit de la OTAN, Rubio le dedicó casi una hora al canciller de Chile, un acontecimiento inusual, según fuentes diplomáticas.

Pese al bajo perfil público del nuevo embajador, lo describen como una persona muy activa, cero tímida y con sentido del humor. “Tiene mucha energía, se le nota. No está nunca tranquilo”, aseguran.

Y a diferencia de su antecesor, el experimentado diplomático Juan Gabriel Valdés que tenía un estilo “más político”, el nuevo embajador tiene un perfil “comercial”, con foco en la gestión, y muy preocupado por los datos, comentan personas que han trabajado con ambos.

Le gusta ir a terreno. Así como un empresario visita las sucursales de su negocio, una de las primeras decisiones de Ergas fue visitar los siete consulados de Chile en EEUU: Chicago, Miami, Houston, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y DC.

En esos encuentros hizo muchas preguntas de cifras -por ejemplo, de cuántos pasaportes se hacen al día- y enfatizó que uno de los mandatos que le hizo el Presidente José Antonio Kast fue mantener la visa Waiver, para lo cual es indispensable reducir el número de chilenos que se quedan en EEUU con sus visas vencidas, y que está por sobre el porcentaje “normal” de 2%.

Para eso, transmitió que era muy importante informar a la gente de los plazos permitidos por cada visado, porque muchas personas se pasan también por desinformación.

Además, visitó el Puerto de Filadelfia, punto de ingreso del 70% de la fruta chilena, para fortalecer la coordinación con autoridades portuarias, operadores logísticos e importadores.

Uno de los focos de su gestión es la promoción de oportunidades económicas, inversión e innovación, a través del relacionamiento con el sector privado y reuniones con empresas líderes de los sectores minero, tecnológico, logístico, energético y retail, así como también la participación en discusiones sobre el rol estratégico de Chile en minerales críticos y cadenas de valor resilientes.

En esto, Ergas en coordinación con la Subrei, ha jugado un rol clave en la defensa de la posición de Chile frente a los aranceles impuestos por Trump.

Cada día, envía a la Cancillería un análisis con recomendaciones de acciones para el ministerio de RREE. Esos reportes abarcan desde el conflicto con Irán hasta la relación con Europa, la situación en Venezuela, las primarias de cara a las elecciones de medio término de noviembre, crimen organizado e inteligencia artificial.

Dicen que es muy “preguntón”, que va directo a los puntos tratando de conseguir un objetivo, que habla de memoria -sin usar torpedos de papel- y que le gustan las redes sociales.

Debutó en el Instagram de la embajada (que proviene de la gestión anterior) el 21 de mayo con un saludo por las glorias navales del Ejército de Chile. Y el 24 de ese mes subió la foto con Trump.

“Mi primer fin de semana en Washington D.C. desde que asumí como embajador (…) Chile está más abierto que nunca a los negocios junto a nuestro gran socio EEUU”, posteó junto a Trump en la presentación de sus cartas credenciales, ambos con el pulgar arriba.

Y el 4 de julio publicó su primer video hablando: “Buenos días Chile. 250 años de independencia. Río Hudson-Sandy hook (lo apunta). A bordo del Buque Escuela Esmeralda. 113 metros de eslora, 13 de manga, desplazando 3 600 toneladas, aprestándonos para el desfile naval máximo que vamos a ver en los próximos años. Les mando un gran saludo desde La Esmeralda. Viva Chile y muchas felicidades EEUU. Felicitaciones presidente Trump y a todos los hombres de servicio un gran abrazo”.

Una persona que lo conoce de cerca resume así una jornada del embajador: puede pasar en un día de una reunión con una empresa que busca invertir en Chile, a una audiencia por aranceles y a un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado o del Departamento de Guerra.