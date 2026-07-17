Quiénes son los hijos de Warren Buffett y las causas que financian con la fortuna familiar
Los tres hijos de Warren Buffett llevan décadas administrando fundaciones que ya han distribuido miles de millones de dólares. Esta semana recibieron un nuevo impulso luego de que Warren Buffett excluyera por primera vez a la Fundación Gates de su donación anual.
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