Quiénes son los hijos de Warren Buffett y las causas que financian con la fortuna familiar

Warren Buffett volvió a remecer el mundo de la filantropía esta semana. Por primera vez desde 2006, el inversionista de 95 años dejó fuera a la Fundación Gates de su tradicional donación anual y, en cambio, distribuyó cerca de US$ 6.000 millones en acciones de Berkshire Hathaway entre cuatro fundaciones familiares: la Susan Thompson Buffett Foundation -creada en 1964 con el objeto de financiar servicios de salud reproductiva y otorgar becas universitarias para estudiantes de Nebraska-; y las organizaciones que lideran sus tres hijos, Susie, Howard y Peter.

Además, reiteró que el resto de su fortuna, más del 99% de su patrimonio, terminará en manos de estas fundaciones antes de 2034.

Susan “Susie” Buffett, de 71 años, es la hija mayor del inversionista. Preside la Fundación Sherwood, con sede en Omaha, enfocada en reducir las brechas educativas y promover la justicia social en Nebraska. También lidera el Buffett Early Childhood Fund, dedicado al desarrollo de la primera infancia, y preside la Susan Thompson Buffett Foundation, uno de los principales financistas privados de programas de salud reproductiva en Estados Unidos.

Howard G. Buffett, de 69 años, probablemente es el hijo de Warren Buffett que más ha llevado la filantropía al terreno. Agricultor de profesión, fotógrafo y miembro del directorio de Berkshire Hathaway desde 1993, ha dedicado su fundación a proyectos de seguridad alimentaria, agricultura sostenible y reconstrucción en zonas de conflicto.

Entre 2001 y 2023 recibió cerca de US$ 2.700 millones de su padre y su fundación ya ha distribuido una cifra similar en donaciones. Y desde 2022, una parte importante de sus recursos se ha destinado a Ucrania para financiar el retiro de minas terrestres para que los agricultores puedan volver a cultivar, además de desarrollar proyectos en países como Colombia, El Salvador y Ruanda.

El menor, Peter Buffett, de 66 años, tomó un camino completamente distinto. Músico y compositor, abandonó Stanford para dedicarse a la música y llegó a trabajar en bandas sonoras de cine y televisión.

Junto a su esposa Jennifer creó la Fundación NoVo, que inicialmente centró su trabajo en la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Tras la pandemia amplió su foco hacia comunidades indígenas, desarrollo local, alimentación y apoyo a la infancia, manteniendo una fuerte presencia en el estado de Nueva York.

Durante las últimas dos décadas, los tres hermanos ya han distribuido miles de millones de dólares a través de sus respectivas fundaciones.