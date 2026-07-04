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Atención con estos jugadores por la banda derecha

La tendalada que dejó el descalabro de la acusación espesó un campo de juego que -sin entretiempo ni nada- ahora continúa este conflicto derechista: el tironeo por las negociaciones del megaproyecto y el brete por el proyecto PNL de indulto general que ingresará al Congreso. Entre lo que pasó y lo que ya sucede se mueven diversas figuras.

Por: Sebastián Minay

Publicado: Sábado 4 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Atención con estos jugadores por la banda derecha</p>

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