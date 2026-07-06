Híbridos y eléctricos ya representan más del 40% de los vehículos nuevos matriculados en 2026 en Colombia
El mercado automotor de la nación cafetera cerró el primer semestre con 157.620 unidades matriculadas, un alza de 50,1% frente al mismo periodo de 2025.
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El sector automotor colombiano cerró el primer semestre de 2026 con 157.620 vehículos nuevos matriculados, lo que representó un crecimiento de 50,1% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras entregadas por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco).
En el comunicado, afirmaron que la expectativa al cierre de 2026 es superar las 250.000 unidades matriculadas.
Entre enero y junio, las matrículas de vehículos eléctricos alcanzaron 24.477 unidades, con un incremento de 235,5% frente al primer semestre de 2025. En esa línea, los híbridos llegaron a 44.605 unidades, un alza de 74,6% interanual.
En conjunto, ambas categorías sumaron 69.082 unidades, “así, cuatro de cada 10 vehículos matriculados en el país durante el semestre correspondieron a nuevas tecnologías, confirmando que estas alternativas están dejando de ser un nicho y se consolidan cada vez más en las preferencias de los consumidores colombianos”.
Desde la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, su directora, Karol García, señaló que el crecimiento del sector automotor en el primer semestre de 2026 es una señal positiva para la economía colombiana.
La ejecutiva sostuvo que el segundo semestre será determinante para consolidar esta tendencia y transformar el buen desempeño del mercado en mayor inversión, empleo formal, renovación tecnológica y competitividad. “El reto es que el crecimiento del mercado se traduzca en desarrollo productivo, generación de empleo y una movilidad más moderna, segura y sostenible para el país”, afirmó García.
Por su parte, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Representación Gremial de Fenalco, destacó que el crecimiento registrado durante el primer semestre confirma el dinamismo del mercado automotor colombiano y la evolución de las preferencias de los consumidores hacia vehículos más modernos, eficientes y seguros.
Según Visbal, el sector continúa consolidándose como un motor relevante para la economía nacional, al impulsar el comercio, la inversión y la generación de empleo formal. “Para mantener esta dinámica, será fundamental seguir promoviendo políticas que fortalezcan la competitividad, la libre competencia y la certeza jurídica, e incentiven la renovación del parque automotor, permitiendo que el sector continúe aportando a una movilidad con mayores estándares de seguridad vial y sostenibilidad”, sostuvo.
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