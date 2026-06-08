El desembolso se destinará a capital y gastos operativos para las áreas de logística, desarrollo tecnológico y servicios financieros, e incluye la generación de 8.500 nuevos empleos.

Mercado Libre invertirá US$ 4.600 millones en México durante 2026, un incremento del 35% respecto al año anterior, informó este lunes la compañía.

El monto, que incluye inversión en capital y gastos operativos, se enfoca en logística, desarrollo tecnológico y servicios financieros, e incluye la generación de 8.500 nuevos empleos para alcanzar un total de más de 42.000 trabajadores.

Los nuevos puestos de trabajo serán para operaciones logísticas y áreas de negocio y corporativas en Mercado Libre y Mercado Pago.

Entre 2020 y 2026, la inversión acumulada de la empresa en la segunda mayor economía de Latinoamérica superará los US$ 14.000 millones.

México es el segundo mercado más importante de la empresa en la región, con más de un millón de pequeñas y medianas empresas utilizando su ecosistema, según la compañía, que dijo ser la principal fuente de ingresos para el 45% de las PYME que operan en su marketplace.