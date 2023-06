CMF monitorea el impacto de las inundaciones en el sector asegurador, pero anticipa que montos involucrados serían acotados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, fue una de las protagonistas de la primera jornada de Chile Day 2023 en Nueva York ayer martes. El evento continúa hoy en Toronto, la capital financiera canadiense.

La economista participó ayer en reuniones con empresarios estadounidenses en Council of the Americas, donde compartió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el vicepresidente del Banco Central, Pablo García. Luego, durante la tarde, participó en encuentros bilaterales con inversionistas y agentes del mercado, donde aprovechó de presentar la agenda de trabajo del regulador.

Berstein abordó con Diario Financiero no solo la agenda del evento, sino también cómo la CMF ha estado monitoreando los efectos económicos de las inundaciones en el sur, con foco en el sector asegurador.

- ¿Cómo ha monitoreado la CMF la situación de las aseguradoras por el impacto de las lluvias entre sus asegurados?

- Cada vez que hay un evento de este tipo, nosotros nos contactamos con la industria para poder hacer un levantamiento de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las potenciales coberturas que se pueden activar. En este caso, podríamos tener siniestros que tengan que ver con infraestructura, con vivienda, con autos que pudiesen gatillar. Pero claro, todavía es temprano y estamos haciendo ese levantamiento de información de forma más general y en contacto con las compañías para que, en caso de que haya coberturas que requieran ser activadas, esto se pueda hacer de manera expedita.

- ¿Cuándo comenzaron a contactarse con las empresas?

- El contacto se está realizando por el momento a través del área de supervisión, no hay un contacto formal vía oficio todavía, pero se está levantando información con las compañías en forma más general.

- ¿Preliminarmente, hay montos importantes involucrados en los seguros?

- Es probable que no sea mucho lo que esté efectivamente comprometido en el ámbito de los seguros, por el tipo de evento y siniestro. No siempre estos activos están asegurados, por lo tanto, va a depender de muchos factores. No creemos que vaya a ser una cuantía muy alta, pero de todas maneras estamos recopilando información. No es claro que sea similar a un terremoto o a los incendios en el sur, no deberían ser magnitudes de ese tipo.

Todo esto que ha ocurrido es bien reciente, recién el martes fue el primer día hábil después de los eventos del fin de semana, así que estamos haciendo ese levantamiento y estaremos monitoreando para que haya una debida respuesta antes los afectados y los seguros les sirvan como una herramienta para levantarse de mejor forma.

El mensaje a los inversionistas

- Usted hizo presentaciones ante inversionistas en Nueva York. ¿Cuál es el mensaje que ha entregado a los privados?

-En el caso de la CMF tenemos una amplitud de temas muy relevante, que va desde los temas de banca por ejemplo, con los cuales conversamos sobre la implementación de Basilea III y hubo algunas preguntas sobre la activación del Requerimiento de Capital Contracíclico que fue reciente y las otras fases que vienen hacia adelante para la banca.

El interés por Basilea III nos da confianza de que tenemos una banca resiliente y solvente con estándares internacionales en términos de la relación de capital y liquidez, lo que es una buena noticia.

Lo otro que se comentó tiene que ver con la Ley Fintech, que está en plena implementación del punto de vista de la relevancia que tiene para la inclusión financiera, que es una de las preocupaciones que tenemos. Ahí, uno de los grandes desafíos es la digitalización, que permita un adecuado acceso y que, a su vez, se consideren las realidades necesidades de las personas y no que solo se puedan colocar productos en el mercado.

El tercer tema que se conversó fue la Norma N°461, que se emitió en 2021 y que incorpora temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales. En el caso de Chile, ya recibimos las primeras memorias integradas y estamos bien adelantados en estándares de cambio climático, por ejemplo.

- ¿Cuál es sentir que ha recogido de parte de los inversionistas extranjeros sobre Chile?

- Hay una sensación de más calma respecto a Chile. Sin duda, todavía tenemos algunos espacios que ir llenando para tener una economía aún más resiliente. La economía y el sistema financiero respondieron bastante bien ante circunstancias bien complejas en los últimos años, donde justamente la banca tuvo un rol importante de la mano de los cambios regulatorios, de las flexibilizaciones que entregó la CMF y de provisiones de liquidez que hizo el Banco Central, por lo que logramos salir bastante bien, con una banca y sistema financiero resilientes.

Pero sigue habiendo volatilidades, el mercado sigue susceptible a riesgos como todos en el mundo. En ese sentido, es muy importante lo que se está haciendo de manera preventiva con la activación del Requerimiento de Capital Contracíclico, pero también, hay otras medidas como el proyecto de ley de resiliencia financiera, que generó mucho interés en las conversaciones y que esperamos que pronto sea ley. También tenemos pendientes temas de resolución bancaria.