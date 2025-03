A propósito de Matthei: Marcel propone que un comité de expertos evalúe si las propuestas tributarias de los presidenciables son viables

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que es partidario de que un consejo o entidad de expertos neutrales pueda evaluar la factibilidad financiera y la sostenibilidad de las propuestas tributarias que los candidatos presidenciales están formulando en medio de la carrera a La Moneda.



Luego de una reunión del gabinete pro crecimiento encabezado por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, Marcel fue consultado por la propuesta de la candidata de RN y la UDI, Evelyn Matthei, quien planteó que espera establecer invariabilidad tributaria y avanzar hacia un impuesto corporativo de 18% al cabo de diez años.

El ministro, sin entrar en detalles de alguna norma, indicó que “este año seguramente vamos a escuchar muchas propuestas con implicancias fiscales y, más que las opiniones que deba tener el Gobierno, que no debe ser parte de esa disputa presidencial; pero cabría esperar que así como cuando el Gobierno toma decisiones en materia fiscal, hace proyecciones, tiene un ente que opina y se pronuncia al respecto como el CFA. Ojalá que en esta campaña pudiéramos tener -que no sea el CFA que no lo vamos a querer meter en la campaña presidencial- pero pudiera haber una instancia de expertos”.

Explicó que dicho ente de expertos “que ofreciera garantías de neutralidad y que pudiera dimensionar y evaluar las propuestas fiscales de los distintos candidatos sobre su viabilidad, sobre las implicancias entre los ingresos y gastos, sobre la sostenibilidad fiscal a futuro”.

Lo anterior, dijo, porque “hemos tenido durante un buen tiempo mucha discusión sobre esta materia. El Gobierno está haciendo su parte preparando el Informe de Finanzas Públicas para el primer trimestre con la actualización de proyecciones y medidas de convergencia a la senda de consolidación fiscal, pero para que eso se proyecte más allá del horizonte de este Gobierno, lo que uno esperaría es que las propuestas de los distintos candidatos pudieran ser evaluados de la manera más objetiva posible”.

El secretario de Estado remarcó que “ojalá que pueda generarse una instancia como esa que pudiera decirle a la ciudadanía hasta dónde las propuestas que se plantean son viables, son sostenibles y si generan o no más problemas fiscales”.

Subsecretaria Berner: "No es viable"

Más directa sobre el tema fue la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien en entrevista con Radio Infinita señaló que no cree que sea viable la propuesta de Matthei si no se considera algún tipo de compensación ante los menores ingresos.

"No solo basta con decir 'propongo esto en diez años' si no se dice cómo se financia (...) no me parece viable", dijo la economista.

Nuevo proyecto tributario

Sobre la próxima reforma al impuesto a la renta que presentará el Ejecutivo, Marcel dijo que ya extendió invitaciones a los partidos de oposición para preparar legislativamente ese proyecto.

“Las invitaciones están hechas para los próximos días, veremos qué resulta de esas conversaciones”, se limitó a señalar.