Cumbre en Cerro Castillo: Boric y oficialismo analizan la estrategia para aprobar el pacto fiscal para recaudar 2,7% del PIB

“Está claro que no vamos a lograr el 100%, pero si logramos un pacto fiscal con la oposición, hay que mostrar que todos ganan y que el gobierno tiene capacidad de gestión. No se trata de renunciar a lo que uno cree”.

Así explicó uno de los ministros del comité político la tónica de la reunión de anoche entre el Presidente de la República, Gabriel Boric, con partidos oficialistas en Cerro Castillos, con el objetivo de abordar el desafío de lograr un pacto fiscal y avanzar en la reforma de pensiones.

El encuentro partió pasadas las 20:00 horas. Asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, los timoneles del oficialismo, los jefes de bancadas, e integrantes de comisiones de Hacienda de ambas cámaras que conforman las coaliciones de gobierno.

El primero en tomar la palabra fue el Presidente, quien a modo general pidió unidad y concretar acuerdos para lo cual no se deben escatimar esfuerzos.

Luego le dio la palabra al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien recordó los cinco ejes del pacto fiscal que impulsa el Ejecutivo, que el escenario base es lograr 2,7 puntos del PIB de recaudación y que seguirá con sus encuentros con organizaciones sociales y políticas para presentar a fines de julio la insistencia ante el Senado, que requiere 2/3 de votos favorables. Es decir, el oficialismo necesita 11 votos de la oposición.

Uno de los parlamentarios asistentes señaló que “quedó claro que no se van a escatimar esfuerzos en negociar con la oposición, hay ejemplos en que ya hay resultados positivos como salario mínimo y royalty donde hubo que transar, pero hubo resultados que satisfacen al oficialismo y oposición”.

La senadora PPD, Loreto Carvajal, indicó que “Hacienda expuso los lineamientos y prioridades con los recursos que se obtendrían del pacto fiscal para PGU, salud, seguridad y pensiones” y que conseguir los votos “no es una tarea fácil” pero “debe haber equilibrio en el pedir como en el ceder y generar consensos para avanzar”.

El diputado Tomas Hirsch (Acción Humanista) señaló que la misión es “dialogar y construir un acuerdo político, con sello en salud, seguridad ciudadana, pensiones y regiones, para lo que se necesitan 2,7 puntos del PIB”.

Y sobre la estrategia para convencer a la oposición, indicó que “lo que se buscará es un acuerdo político amplio, nadie piensa en el pirquineo de un voto por aquí y otro por acá, sino que un acuerdo que permita llegar a buen puerto en el Senado con 11 votos más. En la Cámara creemos que hoy -a diferencia de la primera vez- van a estar los votos para una mayoría simple”.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, indicó que “uno de los caminos necesarios es convencer a los senadores, es que esto no apunta a iniciativas de un Gobierno en particular, sino que a acciones que fortalecen políticas de Estado de primer orden y necesidad actual, como pensiones, salud y seguridad; y que en este contexto, la transversalidad que debe buscarse es en respuesta a necesidades y demandas de la ciudadanía, pero resguardando no asfixiar el desarrollo económico y la productividad”.

Los cinco pilares

El ministro de Hacienda expuso anoche los cinco componentes del pacto fiscal que se busca concretar que en lo central se refieren a:

Principios del sistema tributario moderno, como la legalidad, no afectación de impuestos, adaptabilidad tributaria por cambios de la estructura económica, estabilidad y certeza en el tiempo, simplicidad, capacitación y asistencia, compromiso en el cumplimiento de la obligación tributaria con foco en la elusión, obligación de gastar bien, eficiencia en el gasto, justicia tributaria.

El segundo pilar son las necesidades y prioridades del gasto, contemplándose el área previsional (PGU), área salud (salud primaria, lista espera, salud mental), área protección (sala cuna universal y cuidados), área seguridad ciudadana y reparación deuda histórica.

El tercero son compromisos del Estado, como revisión de gastos en programas y operación, medición y control dotación de personal, racionalización regulatoria, costos financieros y legales del Estado.

En cuarto es el financiamiento tributario, en el marco de lo que se está trabajando para determinar qué medidas se eliminarían, se adicionan o se modifican de la reforma tributaria rechazada en la Cámara.

Y el último pilar es el seguimiento y evaluación del pacto fiscal.