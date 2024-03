Técnicos avanzan en acuerdos sobre proyecto antievasión y sinceran diferencias en los puntos más polémicos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Comienzan a tomar forma las indicaciones al proyecto del Ejecutivo que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Este miércoles, por tercera vez, se reunió la comisión de especialistas designados por los diputados de la comisión de Hacienda, con sus contrapartes de Teatinos 120 para avanzar en la redacción de indicaciones al proyecto en los temas más controversiales, como la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva (NGA) por parte del Servicio de Impuestos Internos -SII-; la creación de la figura del denunciante anónimo para perseguir delitos tributarios; y el procedimiento para flexibilizar el levantamiento del secreto bancario con fines impositivos, entre otros puntos.

Según diversas fuentes, las conversaciones se han llevado de buena manera, avanzando en acuerdos en distintos puntos. Por ejemplo, el martes se consensuaron medidas para combatir la informalidad, como perfeccionar la obligación de exigir el inicio de actividades a los contribuyentes y así no afectar a los vendedores no habituales y los marketplace; y los efectos de eliminar la exencion de IVA para las importaciones de mercancías valorizadas en hasta US$ 41, de manera de implementar, mediante los operadores de plataformas digitales, el cobro del gravamen, entre otros puntos.

En la cita de ayer, en cambio, se vieron temas polémicos donde no hubo acuerdo total entre las partes, como lo relacionado con el denunciante anónimo. En esta figura, hay asesores de algunos partidos oficialistas que buscan que pueda mantenerse la recompensa para el denunciante, la que en el proyecto original asciende a un 10% de la multa que haya resultado del proceso investigativo. Hacienda concedió a la oposición la eliminación de dicha compensación, pero a cambio de no aumentar las multas ni penas de cárcel para quien realice denuncias maliciosamente falsas.

Donde tampoco hay acuerdo es en el mecanismo para que el delator eventualmente pueda perder su carácter de anónimo en caso de probarse las acusaciones falsas.

En cambio, se avanzó en los cambios a los procesos de notificación electrónica de los contribuyentes, proponiéndose una norma transitoria para ayudar en la transición; en el procedimiento judicial para reclamar los avalúos de bienes raíces, incorporando una mayor argumentación de parte del SII; y los cambios a la tributación de las donaciones revocables, donde el Ejecutivo ya se ha abierto a cambiar la redacción de las normas de relación entre familiares a la hora de calcular el gravamen. También, se acordó explicitar en el texto que no existirá doble tributación.

Entre los pendientes quedaron los cambios al IVA en la venta de inmuebles y para los exportadores.

En la reunión de hoy en Hacienda se abordaron temas complejos, como el secreto bancario, las nuevas facultades del SII en materia detasación y reorganizaciones empresariales, la ventana transitoria de repatriación de capitales, y el procedimiento de término de giro para PYME.

Avanza proyecto

En paralelo, ayer la comisión de Hacienda de la Cámara avanzó en la tramitación del proyecto en los puntos donde hay más acuerdos.

Así, luego de concluir el despacho de los cambios al Código Aduanero, se despacharon los artículos relativos a los procedimientos judiciales entre contribuyentes y Aduanas, el SII, la Tesorería y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). La discusión se retomará al regreso de la semana distrital, a inicios de abril.

Impuesto a la renta: reunión clave el lunes

Debido al trabajo de la comisión técnica por las indicaciones al proyecto de cumplimiento, Hacienda postergó para el próximo lunes 25 de marzo la reunión clave de la mesa prelegislativa por el proyecto de impuesto a la renta.

En la cita, según la convocatoria enviada ayer por correo a los representantes de partidos políticos, se presentará en detalle el nuevo régimen de impuesto a la renta, como la desintegración del sistema y la creación de un nuevo impuesto a los dividendos.